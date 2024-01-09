Giriş Tarihi: 09.01.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
22:15
Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1. tur sonuçları belli oldu! || 9 Ocak Salı Survivor 5. bölüm
Survivor All Star yeni sezona iddialı yarışmacıları ve iddialı oyunlarıyla giriş yaptı. Bu akşam 5. bölümüyle yayınlanan programda Hakan ve Bozok arasında ipler geriliyor. İzleyenler Hakan diskalifiye mi olacak, yoksa ceza mı alacak merakla bekliyor. Mavi ve kırmızı takım olarak yarışan iki takımdan bu akşam dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, Survivor All Star 5. bölümde dokunulmazlığı kazanan takım!