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Haberler Fotohaber Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1. tur sonuçları belli oldu! || 9 Ocak Salı Survivor 5. bölüm
Giriş Tarihi: 09.01.2024 22:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 22:15

Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1. tur sonuçları belli oldu! || 9 Ocak Salı Survivor 5. bölüm

Survivor All Star yeni sezona iddialı yarışmacıları ve iddialı oyunlarıyla giriş yaptı. Bu akşam 5. bölümüyle yayınlanan programda Hakan ve Bozok arasında ipler geriliyor. İzleyenler Hakan diskalifiye mi olacak, yoksa ceza mı alacak merakla bekliyor. Mavi ve kırmızı takım olarak yarışan iki takımdan bu akşam dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, Survivor All Star 5. bölümde dokunulmazlığı kazanan takım!

Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1. tur sonuçları belli oldu! || 9 Ocak Salı Survivor 5. bölüm

Survivor All Star'da 5. bölümde heyecan dorukta. Yayınlanan yeni bölümde ilk turun sonuçları belli oldu. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışta bu bölümde stratejiler konuşurken, o takım bir adım öne geçti. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, 1. turun sonuçları ve kazanan takım!

Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1. tur sonuçları belli oldu! || 9 Ocak Salı Survivor 5. bölüm

Survivor All Star DOKUNULMAZLIK OYUNLARINDA SKOR

Survivor All Star'ın 1. ve 3. dokunulmazlığını MAVİ TAKIM kazanırken ikinci dokunulmazlık oyunu kazananı ise KIRMIZI TAKIM oldu.

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Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1. tur sonuçları belli oldu! || 9 Ocak Salı Survivor 5. bölüm

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 9 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 9 Ocak Salı günü yayınlanan bölümde ilk turun kazananı belli oldu! "İlk tur kadınlar arasında gerçekleşti. "

İşte 1. tur sonuçları;

Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1. tur sonuçları belli oldu! || 9 Ocak Salı Survivor 5. bölüm

1. TUR SONUÇLARI

MAVİ TAKIM: 8

KIRMIZI TAKIM: 6

Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1. tur sonuçları belli oldu! || 9 Ocak Salı Survivor 5. bölüm

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'ın ilk üç bölümünde eleme potasına sırasıyla Doğukan, Yaman ve Sercan gitti.

4. eleme adayı ise bölüm sonunda belli olduğunda detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

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