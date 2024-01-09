Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1. tur sonuçları belli oldu! || 9 Ocak Salı Survivor 5. bölüm

Survivor All Star'da 5. bölümde heyecan dorukta. Yayınlanan yeni bölümde ilk turun sonuçları belli oldu. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışta bu bölümde stratejiler konuşurken, o takım bir adım öne geçti. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, 1. turun sonuçları ve kazanan takım!