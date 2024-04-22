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Haberler Fotohaber SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ | 21 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte kazanan isim ve ödülü
Giriş Tarihi: 22.04.2024 00:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 00:05

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ | 21 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte kazanan isim ve ödülü

Survivor All Star 2024 yarışmasında kıyasıya mücadeleler birleşme partisiyle taçlandı. 21 Nisan akşamında gerçekleşen birleşme partisinde yarışmacıları eğlenceli anlar yaşarken, bir yandan da şarkı yarışması gerçekleşti. Bu özel geceye konuk olarak Demet Akalın ve Okan Kurt dahil oldu. Eğlencenin doruklarda olduğu gecede şarkı yarışmasının kazananı jüri oylarıyla belli oldu. Peki, Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ | 21 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte kazanan isim ve ödülü

Survivor All Star 2024'de kıran kırana geçen mücadelelere birleşme partisiyle ara verildi. Kırmızı ve mavi takım olarak yarışmada yer alan yarışmacılar bu özel gecede doyasıya eğlendi. Peki, Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ | 21 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte kazanan isim ve ödülü

21 NİSAN SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Sevilen yarışma programı Survivor 2024 birleşme partisi ile ekranlara geldi. Survivor'ın 21 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümünde gerçekleştirilen birleşme partisinde eğlenceli anlar yaşandı.

Survivor All Star 2024 birleşme partisinin ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı. Yarışmanın kazananı bir sonraki sezonda yarışmaya misafir olarak katılabilecek.

İşte, gecenin kazananı;

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SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ | 21 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte kazanan isim ve ödülü

Bu gecenin birincisi jüri oylarıyla belirlenirken, bir diğer birinci ise Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabında yer alan anket sonucunda belli olacak.

Gecenin en yüksek puan toplayan dört performansı ise tekrar sahne aldı.

Bu isimler sırasıyla ;

  • Batuhan
  • Ogeday
  • Özgür
  • Berna

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ | 21 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte kazanan isim ve ödülü

ŞARKI YARIŞMASININ KAZANANI BELLİ OLDU!

Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kazanan isim ÖZGÜR oldu..

Puan tablosu ise şu şekilde;

  • ÖZGÜR: 26
  • BERNA: 24
  • BATUHAN: 20
  • OGEDAY: 19

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ | 21 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte kazanan isim ve ödülü
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