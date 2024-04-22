Giriş Tarihi: 22.04.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ | 21 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte kazanan isim ve ödülü
Survivor All Star 2024 yarışmasında kıyasıya mücadeleler birleşme partisiyle taçlandı. 21 Nisan akşamında gerçekleşen birleşme partisinde yarışmacıları eğlenceli anlar yaşarken, bir yandan da şarkı yarışması gerçekleşti. Bu özel geceye konuk olarak Demet Akalın ve Okan Kurt dahil oldu. Eğlencenin doruklarda olduğu gecede şarkı yarışmasının kazananı jüri oylarıyla belli oldu. Peki, Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı?