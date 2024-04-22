SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ | 21 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte kazanan isim ve ödülü

Bu gecenin birincisi jüri oylarıyla belirlenirken, bir diğer birinci ise Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabında yer alan anket sonucunda belli olacak.

Gecenin en yüksek puan toplayan dört performansı ise tekrar sahne aldı.

Bu isimler sırasıyla ;