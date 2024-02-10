Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Giriş Tarihi: 10.02.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
22:27
Survivor All Star 2024 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Murat Ceylan'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışma, 10 Şubat Cumartesi akşamı 30. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında kıran kırana geçen mücadele sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Ada konseyinde ise 3 yeni yarışmacı kadroya dahil oluyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte Survivor ilk eleme adayı olan isim...