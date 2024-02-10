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Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 10.02.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 22:27

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Survivor All Star 2024 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Murat Ceylan'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışma, 10 Şubat Cumartesi akşamı 30. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında kıran kırana geçen mücadele sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Ada konseyinde ise 3 yeni yarışmacı kadroya dahil oluyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte Survivor ilk eleme adayı olan isim...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Survivor ilk eleme adayı son dakika araştırılmaya başladı. Survivor All Star 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın 10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı yayınlanan 30. bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ter döktü. Tansiyonun yüksek olduğu oyun sonrası dokunulmazlığın sahibi belli oldu. Öte yandan Survivor'a 3 yeni isim daha katılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 10 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte son bölümden detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı 30. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan oyunda kıran kırana mücadele yaşandı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Survivor 2024 All Star yarışmasında oynanan birinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma bitince kazanan takım haberimize eklenecektir.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

10 ŞUBAT SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 1. eleme adayı dokunulmazlık oyunundan sonra eleme konseyinde belirlenecek.

Eleme sonrası potaya giren ilk isim açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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