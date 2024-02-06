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Giriş Tarihi: 06.02.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 23:30

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Son bölümde haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında tansiyon hiç düşmedi. Kıran kıran kırana geçen mücadele sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Kaybeden takım ise ada konseyinde düelloya çıkacak son ismi belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 4. eleme adayı olan isim...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor 4. eleme adayı son dakika belli oluyor. TV8'in uzun soluklu yarışma programı 2024 Survivor All Star 6 Şubat 2024 Salı akşamı 27. Bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışmanın son bölümünde haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları gün boyu parkurda kıran kırana bir mücadele sergiledi. Tansiyonun düşmediği oyun sonucunda dokunulmazlığın sahibi belli oldu. Kaybeden takım ise düelloya çıkacak son ismi belirlemek üzere ada konseyinde. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Ocak 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor son dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 4. eleme adayı ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 6 Şubat 2024 Salı akşamı 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan oyunda kıran kırana mücadele yaşandı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

KAZANAN MAVİ TAKIM!

Survivor 2024 All Star yarışmasında oynanan son dokunulmazlık oyununu 12'ye 9'luk skorla MAVİ TAKIM kazandı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

6 ŞUBAT SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 4. eleme adayı dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde belirlenecek.

Elemenin ardından potaya giren dördüncü isim henüz belli olmadı.

Düelloya çıkacak son isim açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

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