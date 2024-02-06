Giriş Tarihi: 06.02.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
23:30
Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Son bölümde haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında tansiyon hiç düşmedi. Kıran kıran kırana geçen mücadele sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Kaybeden takım ise ada konseyinde düelloya çıkacak son ismi belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 4. eleme adayı olan isim...