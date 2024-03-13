Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 13 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım aldı? Düello eşleşmeleri bekleniyor!

Giriş Tarihi: 13.03.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
22:20
Survivor All Star'da ödül gecesi heyecanı yaşanıyor. TV8'in sevilen yarışma programı, 13 Mart 2024 Çarşamba akşamı 58. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları iletişim oyunu için zorlu parkurda mücadele etti. İletişim oyununu kazanan takım aileleriyle iletişim kurabilecek. Survivor iletişim oyununu kim kazandı sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Öte yandan eleme potasındaki isimler netleşmişti. Düello eşleşmeleri için ise bekleyiş sürüyor. Peki, 13 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı, düello eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar.