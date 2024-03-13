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Haberler Fotohaber Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 13 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım aldı? Düello eşleşmeleri bekleniyor!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 22:18 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 22:20

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 13 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım aldı? Düello eşleşmeleri bekleniyor!

Survivor All Star'da ödül gecesi heyecanı yaşanıyor. TV8'in sevilen yarışma programı, 13 Mart 2024 Çarşamba akşamı 58. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları iletişim oyunu için zorlu parkurda mücadele etti. İletişim oyununu kazanan takım aileleriyle iletişim kurabilecek. Survivor iletişim oyununu kim kazandı sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Öte yandan eleme potasındaki isimler netleşmişti. Düello eşleşmeleri için ise bekleyiş sürüyor. Peki, 13 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı, düello eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar.

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 13 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım aldı? Düello eşleşmeleri bekleniyor!

Survivor kim kazandı son dakika bu akşam yanıt buluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle tam gaz devam ediyor. Sevilen yarışmanın 13 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelen 58. Bölümünde iletişim oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının nefes kesen mücadelesi sonrası iletişim ödülünü kazanan takım belli olacak. Aileleri ile iletişim kurmak için can atan yarışmacılar varını yoğunu ortaya koyuyor. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 13 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü hangi takım aldı, düello eşleşmeleri belli oldu mu?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 13 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım aldı? Düello eşleşmeleri bekleniyor!

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI, ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor iletişim oyununu kazanan takım ve düello eşleşmeleri ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 13 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım aldı? Düello eşleşmeleri bekleniyor!

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 13 Mart 2024 Çarşamba akşamı 58. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde iletişim oyunu oynandı. Birincilik mücadelesi devam ederken aylardır adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar aileleri ile iletişim kurabilmek için ter döktü.

Kadınlar Turu'nu Kırmızı Takım kazandı.

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 13 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım aldı? Düello eşleşmeleri bekleniyor!

SURVİVOR HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor iletişim oyunu ödülünü kazanan takım gecenin ilerleyen saatlerinde belli olacak. Ödülü alan takım netleştiğinde haberimize eklenecektir.

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 13 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım aldı? Düello eşleşmeleri bekleniyor!

13 MART 2024 SURVİVOR ALL STAR DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ Mİ?

Survivor All Star'da düello eşleşmeleri henüz belli oldu

Bu haftanın eşleşmelerini Acun Ilıcalı açıklayacak.

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