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Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 06:18

SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte, şaşırtan veda...

Survivor All Star 7 Mart eleme adayları düelloya çıkıyor. Her hafta 4 dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor ve kaybeden takım bir eleme adayı belirliyor. Erkek eleme potasının yaşanacağı bu haftada kırmızı takımdan 1 aday, mavi takımdan ise 3 aday düelloda mücadele edecek. Mücadele öncesinde eşleşmeleri Acun Ilıcalı konseyde açıkladı. Peki, Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak? İşte, 7 Mart Survivor eleme adayları…

SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 Mart Survivor’da elenen isim belli oldu! İşte, şaşırtan veda...

Survivor eleme aday eşleşmeleri belli oldu. Kırmızı ve mavi takımdan adayların oluştuğu pota için, son adım düello oyunu olacak. Her hafta bir isim hem adaya hem de hayallerine veda ediyor. Düello için heyecanlı olan yarışmacılar, bugünkü bölümde karşı karşıya geliyor. Peki, Survivor kim elendi? İşte, 7 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor!

SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 Mart Survivor’da elenen isim belli oldu! İşte, şaşırtan veda...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI DÜELLOYA ÇIK6TI!

Gerçekleşen dokunulmazlık oyunları sonrasında, bu haftanın eleme adayları Hakan, Mustafa Kemal, Yaman ve Batuhan oldu.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 Mart Survivor’da elenen isim belli oldu! İşte, şaşırtan veda...

DÜELLO ÖYUNUNDA TANSİYON YÜKSELDİ

Hakan ve Batuhan arasında düello oyunu öncesinde başlayan tartışma, oyun esnasında da devam etti.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 Mart Survivor’da elenen isim belli oldu! İşte, şaşırtan veda...

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

İlk eşleşme Hakan ve Batuhan oldu.

İlk tur mücadelesinde Hakan ve Batuhan eşleşmesinde kazanan Batuhan oldu. Böylelikle Batuhan adaylıktan adını sildirerek adada kalmayı garantiledi.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 7 Mart Survivor’da elenen isim belli oldu! İşte, şaşırtan veda...

İkinci eşleşme ise Mustafa Kemal ve Yaman oldu.

İlk tur mücadelesinde Yaman ve Mustafa Kemal eşleşmesinde kazanan Yaman oldu. Böylelikle Yaman adaylıktan adını sildirerek adada kalmayı garantiledi.

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