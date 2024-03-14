SURVİVOR KİM ELENDİ? Eleme gecesi heyecanı! 14 Mart 2024 Survivor düelloyu kim kaybetti, hangi yarışmacı gitti?

Survivor kim elendi sorusunun cevabı için geri sayım başladı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı 14 Mart Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 59. bölümde ödül oyunu oynandı. Nefes kesen mücadele sonucu kazanan kırmızı takım oldu. Öte yandan Aysu, Pınar, Gizem, Berna, düello oyunu için karşı karşıya geldi. Bu haftanın eleme adayları arasında favori ismi olan izleyiciler veda gecesine odaklanmış durumda. Elenen yarışmacı gecenin sonunda belli olacak. Peki; 14 Mart 2024 Survivor kim elendi, düelloyu kim kaybetti, hangi yarışmacı adaya veda etti?