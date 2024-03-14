Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SURVİVOR KİM ELENDİ? Eleme gecesi heyecanı! 14 Mart 2024 Survivor düelloyu kim kaybetti, hangi yarışmacı gitti?
Giriş Tarihi: 14.03.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 23:08

SURVİVOR KİM ELENDİ? Eleme gecesi heyecanı! 14 Mart 2024 Survivor düelloyu kim kaybetti, hangi yarışmacı gitti?

Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. 59. Bölümde potada yer alan 4 yarışmacı arasında düello oyunu oynanıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri elenen isim için ekran başında bekliyor. Survivor kim elendi, Aysu mu, Pınar mı, Gizem mi, Berna mı soruları yanıt arıyor. Hataya yer olmayan düello sonrası bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Öte yandan ödül oyununu kırmızı takım kazandı. Peki; 14 Mart 2024 Perşembe Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte, tüm merak edilenler...

SURVİVOR KİM ELENDİ? Eleme gecesi heyecanı! 14 Mart 2024 Survivor düelloyu kim kaybetti, hangi yarışmacı gitti?

Survivor kim elendi sorusunun cevabı için geri sayım başladı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı 14 Mart Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 59. bölümde ödül oyunu oynandı. Nefes kesen mücadele sonucu kazanan kırmızı takım oldu. Öte yandan Aysu, Pınar, Gizem, Berna, düello oyunu için karşı karşıya geldi. Bu haftanın eleme adayları arasında favori ismi olan izleyiciler veda gecesine odaklanmış durumda. Elenen yarışmacı gecenin sonunda belli olacak. Peki; 14 Mart 2024 Survivor kim elendi, düelloyu kim kaybetti, hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ? Eleme gecesi heyecanı! 14 Mart 2024 Survivor düelloyu kim kaybetti, hangi yarışmacı gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor düello oyunu sonucu elenen isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SURVİVOR KİM ELENDİ? Eleme gecesi heyecanı! 14 Mart 2024 Survivor düelloyu kim kaybetti, hangi yarışmacı gitti?

SURVİVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 14 Mart 2024 Perşembe akşamı 59. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde ödül oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan oyunda kıran kırana mücadele yaşandı.

Su parkurunda gerçekleşen nefes kesen mücade sonucunda ödül oyununu KIRMIZI TAKIM kazandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ? Eleme gecesi heyecanı! 14 Mart 2024 Survivor düelloyu kim kaybetti, hangi yarışmacı gitti?

SURVİVOR ALL STAR ELEME DÜELLOSUNDA HANGİ YARIŞMACI ADAYA VEDA ETTİ?

Ödül oyununun ardından eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında düello oyunu oynandı

Potadaki adaylar arasında oynanan düello kıran kırana geçiyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ? Eleme gecesi heyecanı! 14 Mart 2024 Survivor düelloyu kim kaybetti, hangi yarışmacı gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor All Star'da elenen isim henüz belli olmadı. Survivor eleme gecesinde adaya veda eden yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

SON DAKİKA