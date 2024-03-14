SURVİVOR KİM ELENDİ? Eleme gecesi heyecanı! 14 Mart 2024 Survivor düelloyu kim kaybetti, hangi yarışmacı gitti?

Giriş Tarihi: 14.03.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
23:08
Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. 59. Bölümde potada yer alan 4 yarışmacı arasında düello oyunu oynanıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri elenen isim için ekran başında bekliyor. Survivor kim elendi, Aysu mu, Pınar mı, Gizem mi, Berna mı soruları yanıt arıyor. Hataya yer olmayan düello sonrası bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Öte yandan ödül oyununu kırmızı takım kazandı. Peki; 14 Mart 2024 Perşembe Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte, tüm merak edilenler...