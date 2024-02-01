Giriş Tarihi: 01.02.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
23:56
Survivor kim elendi, hangi isim? TV8 ile 1 Şubat 2024 Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star'da 1 Şubat Perşembe günü eleme heyecanı yaşandı. Kalma gitme mücadelesinde potada yer alan Kardeniz, Pınar, Aysu ve Berna bu hafta adaya veda etmemek için düelloda kozlarını paylaştı. Kritik gecede Survivor'a devam eden ve elenen isimleri öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da düelloyu kim kazandı? İşte, yanıtı...