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Giriş Tarihi: 01.02.2024 23:52 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 23:56

Survivor kim elendi, hangi isim? TV8 ile 1 Şubat 2024 Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star'da 1 Şubat Perşembe günü eleme heyecanı yaşandı. Kalma gitme mücadelesinde potada yer alan Kardeniz, Pınar, Aysu ve Berna bu hafta adaya veda etmemek için düelloda kozlarını paylaştı. Kritik gecede Survivor'a devam eden ve elenen isimleri öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da düelloyu kim kazandı? İşte, yanıtı...

Survivor kim elendi, hangi isim? TV8 ile 1 Şubat 2024 Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?

Dominik'te eleme gecesinde gitme kalma savaşı için kıran kırana mücadele edildi. Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın eleme adayları Kardeniz, Pınar, Aysu ve Berna arasında eleme düellosu yapıldı. Kritik mücadelede parkurda en başarılı performansı gösteren yarışmacılar adada kalmaya hak kazanırken en başarısız isim bu hafta yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyen izleyiciler ise arama motorlarına yöneldi. Peki; Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, detaylar…

Survivor kim elendi, hangi isim? TV8 ile 1 Şubat 2024 Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın eleme adayları kozlarını paylaştı.

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Survivor kim elendi, hangi isim? TV8 ile 1 Şubat 2024 Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kardeniz

Pınar

Aysu

Berna

Survivor kim elendi, hangi isim? TV8 ile 1 Şubat 2024 Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?

1 Şubat Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti'nde eleme gecesinde kalma savaşı için kıran kırana mücadele edildi. Kadınlar mücadelesinde eşleşmeler Kardeniz-Pınar ve Aysu-Berna oldu.

Survivor kim elendi, hangi isim? TV8 ile 1 Şubat 2024 Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?

Kardeniz- Pınar eşleşmesinin galibi 5-1'lik skorla Pınar oldu. Böylece Pınar adaylıktan düşerek adada kalmayı garantiledi.

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