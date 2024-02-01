Survivor kim elendi, hangi isim? TV8 ile 1 Şubat 2024 Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?

Dominik'te eleme gecesinde gitme kalma savaşı için kıran kırana mücadele edildi. Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın eleme adayları Kardeniz, Pınar, Aysu ve Berna arasında eleme düellosu yapıldı. Kritik mücadelede parkurda en başarılı performansı gösteren yarışmacılar adada kalmaya hak kazanırken en başarısız isim bu hafta yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyen izleyiciler ise arama motorlarına yöneldi. Peki; Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, detaylar…