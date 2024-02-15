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Haberler Fotohaber SURVİVOR KİM ELENDİ? Şok diskalifiye! TV8 15 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 14:44

SURVİVOR KİM ELENDİ? Şok diskalifiye! TV8 15 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor All Star 2024'te eleme heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam kadınlar potasında yer alan Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar arasından biri yarışmaya veda edecek. 4 eleme adayından biri düelloya katılmadan direkt diskalifiye olurken kalan üç kişi arasında kalma gitme mücadelesi yaşanacak. Survivor kim elendi, Aysu mu, Aleyna mı, Sahra mı, Pınar mı sorularına yanıt aramaya başladı. Kritik gecede tüm parkurları kaybeden yarışmacı adaya veda edecek. Peki, 15 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ? Şok diskalifiye! TV8 15 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor kim elendi sorusu yanıt arıyor. Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar düellosu için milyonlar ekran başında yerini aldı. Eleme düellosu gergin anlara sahne olurken yarışmanın sıkı takipçileri kadınlar düellosunda elenen isim hakkında araştırmalara başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Şubat Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ? Şok diskalifiye! TV8 15 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın eleme adayları kozlarını paylaştı.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? Şok diskalifiye! TV8 15 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Aysu

Aleyna

Sahra

Pınar

SURVİVOR KİM ELENDİ? Şok diskalifiye! TV8 15 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

BEKLENMEDİK DİSKALİFİYE!

Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde beklenmedik bir veda yaşandı.

Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar arasında oynanacak kadınlar düello başlamadan önce seremonide sunucu Murat Ceylan dört isim arsıdan bir kişinin diskalifiye edildiğini şu sözlerle dile getirdi;

"Normalde dört aday olmanız lazım, toplamda üç kişisiniz. Maalesef bir kişi bir daha dönmemek üzere gelemeyecek."

SURVİVOR KİM ELENDİ? Şok diskalifiye! TV8 15 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor'da diskalifiye olan isim bu akşam ekrana gelecek yeni bölümün yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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