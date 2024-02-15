SURVİVOR KİM ELENDİ? Şok diskalifiye! TV8 15 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

BEKLENMEDİK DİSKALİFİYE!

Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde beklenmedik bir veda yaşandı.

Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar arasında oynanacak kadınlar düello başlamadan önce seremonide sunucu Murat Ceylan dört isim arsıdan bir kişinin diskalifiye edildiğini şu sözlerle dile getirdi;

"Normalde dört aday olmanız lazım, toplamda üç kişisiniz. Maalesef bir kişi bir daha dönmemek üzere gelemeyecek."