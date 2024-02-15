Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
14:44
SURVİVOR KİM ELENDİ? Şok diskalifiye! TV8 15 Şubat 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?
Survivor All Star 2024'te eleme heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam kadınlar potasında yer alan Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar arasından biri yarışmaya veda edecek. 4 eleme adayından biri düelloya katılmadan direkt diskalifiye olurken kalan üç kişi arasında kalma gitme mücadelesi yaşanacak. Survivor kim elendi, Aysu mu, Aleyna mı, Sahra mı, Pınar mı sorularına yanıt aramaya başladı. Kritik gecede tüm parkurları kaybeden yarışmacı adaya veda edecek. Peki, 15 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?