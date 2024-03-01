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Haberler Fotohaber Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, veda mı etti? Talihsiz kaza yüzünden elenecek söylentileri sosyal medyayı salladı…
Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:39

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, veda mı etti? Talihsiz kaza yüzünden elenecek söylentileri sosyal medyayı salladı…

Survivor All Star 2024 halk oylamasız sezonuyla oldukça çekişmeli geçiyor. Her bölümde yeni kavga, sakatlık haberi ve diskalifiyeler birbirinin peşi sıra geliyor. Heyecanla devam eden yarışmanın 45. bölümünde Nagihan Karadere olaylı bir sakatlık yaşadı. Oyun sırasında yere düşüp acılar içinde kıvranan Karade'nin ağlayışı ve feryatları bölüme damga vurdu. Sağlık ekipleri yarışmacıyı ambulansla hastaneye götürdü. Survivor'ın 49. bölüm fragmanı yayınlanırken 3 bölümdür yarışmalara katılmayan Nagihan'ın yine olmadığı görüldü. Sosyal medyada Nagihan diskalifiye oldu iddiaları ortaya atıldı. Peki, Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi, diskalifiye olacak mı, son durumu nasıl? İşte, detaylar...

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, veda mı etti? Talihsiz kaza yüzünden elenecek söylentileri sosyal medyayı salladı…

Bu sezonunda sakatlıklar ve kaoslarla damga vuran ekranların uzun soluklu yarışması Survivor All Star'da 27 Şubat Salı akşamı bölüme damga vuran bir sakatlık yaşandı.. Oyun sırasında dizinden problem yaşayan Nagihan Karadere "dizim döndü, dizim döndü!" feryatlarıyla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan talihsiz olay sonrası sosyal medya Nagihan'ın diskalifiyesiyle çalkalandı. Peki, Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi, diskalifiye mi olacak?

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, veda mı etti? Talihsiz kaza yüzünden elenecek söylentileri sosyal medyayı salladı…

SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

TV 8'de yayınlanan yarışmanın 45. bölümünde sakatlanan Nagihan Karadere dün akşam yayınlanan 48. bölümde de yer almadı. 49. bölümün fragmanında da yer almamasıyla "Nagihan elendi mi?" şeklinde sorular sorulmaya başladı.

Yarışmacının dizinde oluşan hasarın büyük olduğu ve tedavisinin uzun süreceği tahmin edilirken gözler Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklamaya çevrildi.Tedavsinin uzun sürmesi Nagihan Karadere'nin durumunun ciddi olduğunu düşündürdü.

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Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, veda mı etti? Talihsiz kaza yüzünden elenecek söylentileri sosyal medyayı salladı…

SOSYAL MEDYA DİSKALİFİYE OLDU İDDALARIYLA ÇALKALANIYOR!

Nagihan'ın sakatlığının ağır olduğunu düşünenler Nagihan Karadere'nin tedavisinin bu kadar uzun sürmesini eleneceğine yoruyorlar. Henüz bu konuda resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte resmî açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, veda mı etti? Talihsiz kaza yüzünden elenecek söylentileri sosyal medyayı salladı…

SURVİVOR NAGİHAN SAĞLIK DURUMU

Yaşananlar sonrası yarışmacının oyunlara devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Survivor Nagihan Karadere'nin sağlık durumu için Acun Ilıcalı'dan açıklama bekleniyor.

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, veda mı etti? Talihsiz kaza yüzünden elenecek söylentileri sosyal medyayı salladı…

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

16 Şubat 1984 Osmaniye, Kadirli doğumlu Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

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