Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
16:39
Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, veda mı etti? Talihsiz kaza yüzünden elenecek söylentileri sosyal medyayı salladı…
Survivor All Star 2024 halk oylamasız sezonuyla oldukça çekişmeli geçiyor. Her bölümde yeni kavga, sakatlık haberi ve diskalifiyeler birbirinin peşi sıra geliyor. Heyecanla devam eden yarışmanın 45. bölümünde Nagihan Karadere olaylı bir sakatlık yaşadı. Oyun sırasında yere düşüp acılar içinde kıvranan Karade'nin ağlayışı ve feryatları bölüme damga vurdu. Sağlık ekipleri yarışmacıyı ambulansla hastaneye götürdü. Survivor'ın 49. bölüm fragmanı yayınlanırken 3 bölümdür yarışmalara katılmayan Nagihan'ın yine olmadığı görüldü. Sosyal medyada Nagihan diskalifiye oldu iddiaları ortaya atıldı. Peki, Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi, diskalifiye olacak mı, son durumu nasıl? İşte, detaylar...