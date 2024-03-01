Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, veda mı etti? Talihsiz kaza yüzünden elenecek söylentileri sosyal medyayı salladı…

SOSYAL MEDYA DİSKALİFİYE OLDU İDDALARIYLA ÇALKALANIYOR!

Nagihan'ın sakatlığının ağır olduğunu düşünenler Nagihan Karadere'nin tedavisinin bu kadar uzun sürmesini eleneceğine yoruyorlar. Henüz bu konuda resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte resmî açıklama geldiğinde yer vereceğiz.