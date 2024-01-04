Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 3 Ocak 2024 Survivor All Star düelloyu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Giriş Tarihi: 04.01.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
00:20
Survivor 2024 All Star heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışma, 3 Ocak Çarşamba akşamı 3. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde, muhteşem bir ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında kıran kırana geçen mücadele sonucunda Kolombiya ödülünü kazanan takım belli oldu. Gecenin sonunda ise sezonun ilk düello oyunu oynandı. Eleme potasında olan Doğukan ve Yaman dokunulmazlığı almak ve potadan çıkmak için mücadele etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ocak 2024 Survivor All Star düelloyu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte Survivor düello oyununu kazanan isim...