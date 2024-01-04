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Haberler Fotohaber Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 3 Ocak 2024 Survivor All Star düelloyu kim kazandı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 00:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 00:20

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 3 Ocak 2024 Survivor All Star düelloyu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Survivor 2024 All Star heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışma, 3 Ocak Çarşamba akşamı 3. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde, muhteşem bir ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında kıran kırana geçen mücadele sonucunda Kolombiya ödülünü kazanan takım belli oldu. Gecenin sonunda ise sezonun ilk düello oyunu oynandı. Eleme potasında olan Doğukan ve Yaman dokunulmazlığı almak ve potadan çıkmak için mücadele etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ocak 2024 Survivor All Star düelloyu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte Survivor düello oyununu kazanan isim...

İŞTE KAZANAN! Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ocak 2024 Survivor All Star düelloyu kim kazandı, hangi yarışmacı?

Survivor düelloyu kim kazandı son dakika araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2024 All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yarışmanın 3 Ocak 2024 Çarşamba akşamı yayınlanan 3. bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ödül oyununda ter döktü. Oyunu kazanan takım Kolombiya'ya gitme hakkını elde etti. Gecenin sonunda oynanan düello oyununda ise dokunulmazlığın sahibi belli oldu. Eleme süreci devam eden isim de netleşti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ocak 2024 Survivor All Star düelloyu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte son bölümden detaylar...

İŞTE KAZANAN! Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ocak 2024 Survivor All Star düelloyu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor ödül oyununu kazanan takım ve düello oyununu kazanan yarışmacı ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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İŞTE KAZANAN! Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ocak 2024 Survivor All Star düelloyu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 3 Ocak 2024 Çarşamba akşamı 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde sezonun ikinci ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan ödül oyununda kıran kırana mücadele yaşandı.

İŞTE KAZANAN! Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ocak 2024 Survivor All Star düelloyu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasında gece vaktinde oynanan ödül oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

Böylece mavi takım, Kolombiya'ya gitme hakkını elde etti.

İŞTE KAZANAN! Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ocak 2024 Survivor All Star düelloyu kim kazandı, hangi yarışmacı?

SURVIVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

İlk bölümde eleme potasına giren isim, kırmızı takımdan Doğukan olurken, ikinci bölümde eleme potasına giren yarışmacı mavi takımdan Yaman olmuşu.

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