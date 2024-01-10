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Giriş Tarihi: 10.01.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 06:08

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU? Düellolar açıklandı! Sercan'ın rakibi kim oldu, hangi isim kimle eşleşti?

Survivor All Star 2024 farklı bir sezona giriş yaptı. Daha önceki sezonlardan farklı olarak sms oylamasının olmadığı yeni sezonda, düello sistemi geldi. Bu sisteme göre son eleme adayı yayınlanan bölümde belli oldu. O isim eleme potasında olan sercan'a rakip olacak. Peki, Survivor son eleme adayı kim oldu? Düellolarda, kim kimle eşleşecek?

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU? Düellolar açıklandı! Sercan’ın rakibi kim oldu, hangi isim kimle eşleşti?

Survivor All Star'da bu hafta düello rakipleri belli oldu. Sisteme göre 3 aday birbiriyle yarışacak ve donakalan kişi adaya veda eden isim olacak. O 3 aday kim oldu? Düelloda kim, kimle karşı karşıya gelecek? İşte, Survivor All Star'da son eleme adayı ve düello rakibi!

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU? Düellolar açıklandı! Sercan’ın rakibi kim oldu, hangi isim kimle eşleşti?

SIRASIYLA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Pazartesi akşamı kırmızı takım senenin ilk oylamasına çıktı. Yapılan oylamanın sonucunda eleme potasına giren ilk isim Doğukan olmuştu.

İkinci yarışın sonunda ise dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım konseye çıktı ve eleme adayı olarak bir seçim yaptılar. Böylelikle Survivor 2024 All Star'ın ikinci eleme adayı mavi takımdan Yaman oldu. Daha sonrasında bireysel yarış ile Yaman elem potasından çıkmayı başardı.

"8 Ocak Pazartesi günü yapılan oylama ile eleme adayı ise Sercan oldu."

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SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU? Düellolar açıklandı! Sercan’ın rakibi kim oldu, hangi isim kimle eşleşti?

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunun galibi Mavi takım oldu ve kırımızı takım ise bir eleme adayı belirledi.

Ve Survivor All Star'ın 9 ocak Salı günü açıklanan son eleme adayı ERSİN oldu!

İşte, Ersin'in düello rakibi;

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU? Düellolar açıklandı! Sercan’ın rakibi kim oldu, hangi isim kimle eşleşti?

DÜELLOLAR BELLİ OLDU!

Ersin Sercan'ın rakibi olarak düelloya çıkacak!

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU? Düellolar açıklandı! Sercan’ın rakibi kim oldu, hangi isim kimle eşleşti?

Düellonun kaybedeni ise Doğukan Manço ile karşı karşıya gelerek tekrar yarışacak!

Ve bu sonuç doğrultusunda eleme adayı ortaya çıkacak.

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