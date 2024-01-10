Giriş Tarihi: 10.01.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
06:08
SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU? Düellolar açıklandı! Sercan'ın rakibi kim oldu, hangi isim kimle eşleşti?
Survivor All Star 2024 farklı bir sezona giriş yaptı. Daha önceki sezonlardan farklı olarak sms oylamasının olmadığı yeni sezonda, düello sistemi geldi. Bu sisteme göre son eleme adayı yayınlanan bölümde belli oldu. O isim eleme potasında olan sercan'a rakip olacak. Peki, Survivor son eleme adayı kim oldu? Düellolarda, kim kimle eşleşecek?