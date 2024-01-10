SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU? Düellolar açıklandı! Sercan’ın rakibi kim oldu, hangi isim kimle eşleşti?

SIRASIYLA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Pazartesi akşamı kırmızı takım senenin ilk oylamasına çıktı. Yapılan oylamanın sonucunda eleme potasına giren ilk isim Doğukan olmuştu.

İkinci yarışın sonunda ise dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım konseye çıktı ve eleme adayı olarak bir seçim yaptılar. Böylelikle Survivor 2024 All Star'ın ikinci eleme adayı mavi takımdan Yaman oldu. Daha sonrasında bireysel yarış ile Yaman elem potasından çıkmayı başardı.

"8 Ocak Pazartesi günü yapılan oylama ile eleme adayı ise Sercan oldu."