Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı… Survivor Yunus Emre ile Yaman arasında ipler geriliyor!

SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ?

Survivor All Star'ın 58. bölümünde Yunus Emre Özden, Yaman ile büyük bir tartışma yaşıyor. Hakan'ın da katıldığı tartışmaya iki takımdan müdahale edildi. Ancak Yunus Emre, kendisine engel olan arkadaşlarına da sert şekilde yanıt verdi. Öte yandan Yaman da, Yunus Emre ile karşı karşıya geldiğinde temasta bulundu.