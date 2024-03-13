Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
13:34
Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı… Survivor Yunus Emre ile Yaman arasında ipler geriliyor!
Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ederken, yarışmada art arda yaşanan olaylar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde toplanan acil durum konseyinde Poyraz illegal bir şekilde yiyecek temin etmekten 10 ödülden yararlanamam cezası alırken, yardım eden arkadaşlarına da 3 ödül ceza verilmişti. Şimdi ise ekranlara gelecek olan 58. Bölüm odağında, daha önce birçok kez ceza almış Yunus Emre var. Yunus Emre ve Yaman arasında yaşanan tartışmanın büyümesi, akıllara diskalifiye olur mu sorusunu getirdi. Peki, Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak?