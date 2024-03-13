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Haberler Fotohaber Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı… Survivor Yunus Emre ile Yaman arasında ipler geriliyor!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:34

Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı… Survivor Yunus Emre ile Yaman arasında ipler geriliyor!

Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ederken, yarışmada art arda yaşanan olaylar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde toplanan acil durum konseyinde Poyraz illegal bir şekilde yiyecek temin etmekten 10 ödülden yararlanamam cezası alırken, yardım eden arkadaşlarına da 3 ödül ceza verilmişti. Şimdi ise ekranlara gelecek olan 58. Bölüm odağında, daha önce birçok kez ceza almış Yunus Emre var. Yunus Emre ve Yaman arasında yaşanan tartışmanın büyümesi, akıllara diskalifiye olur mu sorusunu getirdi. Peki, Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı… Survivor Yunus Emre ile Yaman arasında ipler geriliyor!

Survivor All Star kırmızı ve mavi takım arasında gerçekleşen kıran kırana mücadeleler ile devam ediyor. Gerçekleşen oyunlar sırasında ipler bazen gerilse de, yeni bölümde yaşananan tartışma oyun dışına da taşıyor. Yunus Emre ve Yaman arasında gerçekleşen tartışmaya, ayırmak için dahil olan Poyraz arada kalıyor. Peki, Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı… Survivor Yunus Emre ile Yaman arasında ipler geriliyor!

SURVİVOR YUNUS EMRE İLE YAMAN ARASINDA İPLER GERİLİYOR!

Programda aldığı cezalarla sık sık gündeme gelen Yunus Emre, Berna'nın ardından Hakan ile de kavga etti.

Tartışmanın başrolünde yer alan Yunus Emre daha sonrasında oyun esnasında Yaman'ı itiği için yeni bir kavgaya sebep oldu.

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Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı… Survivor Yunus Emre ile Yaman arasında ipler geriliyor!

SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ?

Survivor All Star'ın 58. bölümünde Yunus Emre Özden, Yaman ile büyük bir tartışma yaşıyor. Hakan'ın da katıldığı tartışmaya iki takımdan müdahale edildi. Ancak Yunus Emre, kendisine engel olan arkadaşlarına da sert şekilde yanıt verdi. Öte yandan Yaman da, Yunus Emre ile karşı karşıya geldiğinde temasta bulundu.

Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı… Survivor Yunus Emre ile Yaman arasında ipler geriliyor!

Ancak diskalifiye olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor. Yeni bölümün ekrana gelmesiyle durum netlik kazanacak.

Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı… Survivor Yunus Emre ile Yaman arasında ipler geriliyor!
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