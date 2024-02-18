Survivor’da Ogeday sinir krizi geçirdi! Ogeday diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı!

Survivor 2017 Ünlüler-Gönüllüler'de mücadele ettikten sonra adını geniş kitlelere duyuran Ogeday Girişken, yarışmanın ardından Survivor Panaroma'da dönem dönem yorumculuk yaptı. 2017 Survivor şampiyonu olan Ogeday, yarışmanın ardından Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizilerinde rol aldı. Survivor 2022 All Star'da mücadele eden Ogeday Girişken o sezonu 8. olarak tamamladı.