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Haberler Fotohaber Survivor'da Ogeday sinir krizi geçirdi! Ogeday diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 01:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 01:46

Survivor'da Ogeday sinir krizi geçirdi! Ogeday diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı!

Survivor kıran kırana geçen mücadeleler ile ekranlara gelmeye devam ederken, yarışmada yaşanan kaos ve kavgalar gündeme bomba gibi düşüyor. Son olarak yaşanan Nagihan Aleyna kavgasından sonra, Acun Ilıcalı kesin olarak uyarıda bulunmuştu. Ogeday'ın yarışmada Hakan ile arasında geçen tartışma sonrasında sinir krizi geçirmesiyle diskalifiye olup olmayacağı sorusu gündeme geldi. Peki, Survivor Ogeday diskalifiye olur mu?

Survivor’da Ogeday sinir krizi geçirdi! Ogeday diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı!

Survivor ekrana gelen son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündem oldu. Yayınlanan fragmanda yer alan Ogeday'ın sinir krizi geçirdiği anlar, izleyenlerin aklına Ogeday diskalifiye mi olacak sorusunu getirdi. Peki, Survivor Ogeday neden sinir krizi geçirdi, diskalifiye olur mu? İşte, detaylar…

Survivor’da Ogeday sinir krizi geçirdi! Ogeday diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı!

SURVİVOR OGEDAY SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Survivor Ogeday yayınlanan yeni bölüm tanıtımının ardından gündeme geldi!

Yarışma esnasında Hakan ile yaşadığı tartışmanın büyümesi ile çileden çıkan yarışmacı, sinir krizi geçirdi.

Fragmanda o anlara yer verilirken, akıbetinin ne olacağı gerçekleşecek olan son konseyde belli olacak.

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Survivor’da Ogeday sinir krizi geçirdi! Ogeday diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı!

SURVİVOR OGEDAY DİSKALİFİYE Mİ OLACAK, CEZA MI ALACAK?

Survivor All Star'da sinir krizi geçiren Ogeday Girişken hakkında kararı yeni bölümde Acun Ilıcalı açıklayacak.

Yaşananlar sonrasında Ogeday'a büyük bir yaptırım gelmesi ön görülüyor..

Survivor’da Ogeday sinir krizi geçirdi! Ogeday diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı!

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Adana'da tamamlayan Ogeday Girişken Lisans eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde okudu. Sporcu kimliği ile bilinen Ogeday Girişken, kürek sporu dalında Fenerbahçe'nin lisanslı sporcusu olarak 10 yıl boyunca kürek takımında yer aldı.

Survivor’da Ogeday sinir krizi geçirdi! Ogeday diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı!

Survivor 2017 Ünlüler-Gönüllüler'de mücadele ettikten sonra adını geniş kitlelere duyuran Ogeday Girişken, yarışmanın ardından Survivor Panaroma'da dönem dönem yorumculuk yaptı. 2017 Survivor şampiyonu olan Ogeday, yarışmanın ardından Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizilerinde rol aldı. Survivor 2022 All Star'da mücadele eden Ogeday Girişken o sezonu 8. olarak tamamladı.

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