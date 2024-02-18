Giriş Tarihi: 18.02.2024 01:46
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
01:46
Survivor'da Ogeday sinir krizi geçirdi! Ogeday diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı uyarmıştı!
Survivor kıran kırana geçen mücadeleler ile ekranlara gelmeye devam ederken, yarışmada yaşanan kaos ve kavgalar gündeme bomba gibi düşüyor. Son olarak yaşanan Nagihan Aleyna kavgasından sonra, Acun Ilıcalı kesin olarak uyarıda bulunmuştu. Ogeday'ın yarışmada Hakan ile arasında geçen tartışma sonrasında sinir krizi geçirmesiyle diskalifiye olup olmayacağı sorusu gündeme geldi. Peki, Survivor Ogeday diskalifiye olur mu?