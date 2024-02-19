Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:21

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Söz konusu alım için başvurular 13-19 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Akabinde ise gözler kura çekim tarihine çevrildi. Bu kapsamda başvuru yapan adaylar ''1.500 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Yayımlanan ilana göre başvuru süreci, 19 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların gözü ise kura tarihine çevrildi. Peki; 1.500 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi hakkında detaylı bilgiler…

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurmuştu.

13 Şubat 2024 tarihinde başlayan Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

GENEL ŞARTLAR

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilenşartları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından öncesahip olmak.

7. Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araçkullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerindegörevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanınauygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

9. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığını belgelemek.

- Çalışmasına engel olacak akıl ve ruh sağlığı problemi olmadığını, görevini yapmasınaengel hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi şartlarında çalışabilirolduğunu gösteren tam teşekküllü Resmi sağlık hizmeti sunucusu kamu hastanelerindenalınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardanistenecektir.)

- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknikraporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

SON DAKİKA