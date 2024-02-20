Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: İsim listesinde geri sayım! 1500 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

GENEL ŞARTLAR

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilenşartları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından öncesahip olmak.