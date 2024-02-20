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Haberler Fotohaber Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: İsim listesinde geri sayım! 1500 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:46

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: İsim listesinde geri sayım! 1500 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 1500 işçi alımı başvuruları 13-19 Şubat 2024 tarihlerinde tamamlandı. İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden yapılan başvurularda belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. İş arayışında olan binlerce kişiye yeni bir iş olanağı sağlayacak ilanın sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve başvurular hakkında tüm detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: İsim listesinde geri sayım! 1500 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi gündemdeki yerini aldı. Belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasında yapılan kura çekimi ile işçi alımı gerçekleştirilecek ilanda Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. Peki; 1.500 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İşte 1500 tarım işçisi alımı kura çekimi tarihi hakkında detaylı bilgiler…

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: İsim listesinde geri sayım! 1500 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları 13-19 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: İsim listesinde geri sayım! 1500 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: İsim listesinde geri sayım! 1500 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

Adaylardan istenilen belgeler ise bakanlığın resmi internet sayfasından duyurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: İsim listesinde geri sayım! 1500 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

GENEL ŞARTLAR
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilenşartları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından öncesahip olmak.

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