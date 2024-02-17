TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR 1500 PERSONEL ALIM EKRANI! Tarım işçisi alım şartları neler, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
10:35
Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alacak. 1500 işçi alımı, yapılan açıklamaya göre İŞKUR üzerinden alınacak. Tarım işçisi, sera işçisi, bahçıvan, hayvan bakıcısı gibi kadrolara yapılacak olan alım için araştırmalar başladı. İlana başvuracak adaylar "Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR 1500 personel alım ekranı ve başvuru şartlarını" araştırmaya başladılar. Peki, Tarım işçisi alım şartları neler, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı ve detaylar