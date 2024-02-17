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Haberler Fotohaber TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR 1500 PERSONEL ALIM EKRANI! Tarım işçisi alım şartları neler, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:35

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR 1500 PERSONEL ALIM EKRANI! Tarım işçisi alım şartları neler, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alacak. 1500 işçi alımı, yapılan açıklamaya göre İŞKUR üzerinden alınacak. Tarım işçisi, sera işçisi, bahçıvan, hayvan bakıcısı gibi kadrolara yapılacak olan alım için araştırmalar başladı. İlana başvuracak adaylar "Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR 1500 personel alım ekranı ve başvuru şartlarını" araştırmaya başladılar. Peki, Tarım işçisi alım şartları neler, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı ve detaylar

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR 1500 PERSONEL ALIM EKRANI! Tarım işçisi alım şartları neler, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1500 Tarım İşçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Bakanlığın İŞKUR üzerinden yapılacak olan işçi alım şartlarına ilişkin detayları araştırılıyor. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu nereden yapılır? Başvuru şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR 1500 PERSONEL ALIM EKRANI! Tarım işçisi alım şartları neler, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

1.500 TARIM İŞÇİSİ ALINACAK!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR 1500 PERSONEL ALIM EKRANI! Tarım işçisi alım şartları neler, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru 13 Şubat 2024 Salı günü başlayacak, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR 1500 PERSONEL ALIM EKRANI! Tarım işçisi alım şartları neler, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru tamamlayacak.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asil ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığın (https://www.tarimorman.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde (https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR 1500 PERSONEL ALIM EKRANI! Tarım işçisi alım şartları neler, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI

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