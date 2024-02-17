TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR 1500 PERSONEL ALIM EKRANI! Tarım işçisi alım şartları neler, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru tamamlayacak.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asil ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığın (https://www.tarimorman.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde (https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.