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Haberler Fotohaber ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANIYOR! TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:06

ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANIYOR! TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları için beklenen tarih geldi. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi birçok kalem 6 aylık enflasyon oranlarıyla belli oluyor. Yılın ikinci yarısına ait ilk enflasyon verisi bugün açıklanacak. TUİK enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorgulanıyor. Haziran ayı enflasyon oranları geçtiğimiz ay belli olurken temmuz ayı enflasyon oranı için son dakikalara girildi. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman belli olur? İşte, yanıtı…

ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANIYOR! TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklanıyor. TUİK tarafından ilan edilecek enflasyon oranları doğrultusunda memur ve emekli zammı için altı aylık verinin ilki bugün belli oluyor. Ekonomistler temmuz ayı enflasyon beklentileriyle ilgili tahminlerini açıkladı. Peki, temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, enflasyon rakamları hakkında ayrıntılı bilgiler.

ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANIYOR! TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TEFE-TÜFE TÜİK TEMMUZ 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayının gelmesiyle beraber Gözler TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor.

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ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANIYOR! TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Buna göre, memur ve emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak ilk veri olan 2023 Temmuz ayı enflasyon oranları, 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANIYOR! TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANIYOR! TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti

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