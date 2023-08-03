ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANIYOR! TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları için beklenen tarih geldi. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi birçok kalem 6 aylık enflasyon oranlarıyla belli oluyor. Yılın ikinci yarısına ait ilk enflasyon verisi bugün açıklanacak. TUİK enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorgulanıyor. Haziran ayı enflasyon oranları geçtiğimiz ay belli olurken temmuz ayı enflasyon oranı için son dakikalara girildi. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman belli olur? İşte, yanıtı…