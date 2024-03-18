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Haberler Fotohaber TEŞKİLAT 101. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor || Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 01:14 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 01:14

TEŞKİLAT 101. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor || Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Teşkilat bu akşam 100. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde; Murat Yıldırım, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Aybüke Pusat, Tuğçe Açıkgöz ve Selin Genç'in yer aldığı dizinin son bölümünde ekip "Milli Muharip Uçak" için düzenlenen hain plana engel oldu ve vatanın bütünlüğünü tehdit eden unsurları ortadan kaldırdı. Her yeni bölümde yaşananlarla izleyiciyi ekran başında heyecanlandıran dizinin yeni bölümünden kareler görmek isteyeneler "Teşkilat yeni bölüm fragmanı" araştırmalarına başladı. İşte, Teşlikat 101. Bölüm fragman izle ekranı

TEŞKİLAT 101. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor || Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Teşkilat 100. Bölümüyle ekranlara geldi. Bu haftaki heyecanlı bölümde ekip yine birçok olaya engel oldu ve bütün tehditleri ortadan kaldırdı. Yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 101. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

TEŞKİLAT 101. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor || Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 101. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son olarak 100. bölümüyle ekranlara gelen Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Henüz 101. bölüm fragmanı yayımlanmadı. Yayımlandığında yer vereceğiz.

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TEŞKİLAT 101. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor || Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

Teşkilat dizisi son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=jzjdxDrssr4

TEŞKİLAT 101. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor || Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Çetin'in ona kurduğu hain plan sonucunda görevden uzaklaştırılır. Ömer ve Çetin arasındaki ipler iyice gerilir. Hayal kırıklığına uğrayan Neslihan bir kez daha Ömer ile babası arasında kalır. Ekip ise ne olursa olsun Ömer'in yanında durur.

TEŞKİLAT 101. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor || Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Kambur ve Şirket'in 'Milli Muharip Uçak' ile alakalı hain hamlelerini bozmak için 'Teşkilat' harekete geçer. Ekip için söz konusu vatanın onuru ve şerefidir. Bunun uğruna mücadele eden 'Teşkilat'ın bu yolda gizli kahramanları olacaktır.

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