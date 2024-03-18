Giriş Tarihi: 18.03.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
01:14
TEŞKİLAT 101. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor || Teşkilat fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Teşkilat bu akşam 100. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde; Murat Yıldırım, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Aybüke Pusat, Tuğçe Açıkgöz ve Selin Genç'in yer aldığı dizinin son bölümünde ekip "Milli Muharip Uçak" için düzenlenen hain plana engel oldu ve vatanın bütünlüğünü tehdit eden unsurları ortadan kaldırdı. Her yeni bölümde yaşananlarla izleyiciyi ekran başında heyecanlandıran dizinin yeni bölümünden kareler görmek isteyeneler "Teşkilat yeni bölüm fragmanı" araştırmalarına başladı. İşte, Teşlikat 101. Bölüm fragman izle ekranı