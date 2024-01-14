Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
18:02
TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE CANLI || TRT 1 dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı!
Teşkilat 14 Ocak 2024 Pazar akşamı saat 20.22'da TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Her hafta pazar günü yeni bölümleriyle ekrana gelen dizide bu hafta Ömer'in stratejik hamleleri damga vuracak. Ömer, her zaman olduğu gibi incelikle planladığı stratejilerle düşmana büyük bir darbe indirmeyi hedefliyor. Pek, yeni bölümde neler olacak? İşte, Teşkilat yeni bölüm izle ekranı!