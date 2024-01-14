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Haberler Fotohaber TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE CANLI || TRT 1 dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 18:02

TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE CANLI || TRT 1 dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı!

Teşkilat 14 Ocak 2024 Pazar akşamı saat 20.22'da TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Her hafta pazar günü yeni bölümleriyle ekrana gelen dizide bu hafta Ömer'in stratejik hamleleri damga vuracak. Ömer, her zaman olduğu gibi incelikle planladığı stratejilerle düşmana büyük bir darbe indirmeyi hedefliyor. Pek, yeni bölümde neler olacak? İşte, Teşkilat yeni bölüm izle ekranı!

TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE CANLI || TRT 1 dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen olan 'Teşkilat', her pazar izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım (Ömer), Aybüke Pusat (Neslihan), Cengiz Bozkurt (Çetin Erdemsoy), Sarp Levendoğlu (İbrahim Karahoca), Tuğçe Açıkgöz (Gizem Kırcalı) gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide bu hafta heyecan dorukta! İşte, Teşkilat 91. bölüm izle ekranı!

TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE CANLI || TRT 1 dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı!

TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE

Teşkilat yeni bölümü canlı aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Teşkilat tüm bölümler için aşağıda yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz!

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE CANLI || TRT 1 dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı!

TEŞKİLAT 91.BÖLÜM ÖZET

Ömer'in beklenmedik hamlesiyle Anton tuzağa düşer. Oğlunu kaybetmeyi göze alamayan Çetin de Cihangir'i kurtarmak için kendince müdahalede bulunur.

TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE CANLI || TRT 1 dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı!

Fakat Ömer'in dikkati sayesinde saklanamayacağının farkına varır. Başından beri her şeyi incelikle planlayan Ömer'in amacı hem Cihangir'i kurtarmak hem de düşmana büyük bir darbe indirmektir.

TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE CANLI || TRT 1 dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı!

Ne olursa olsun bu yolda düşmana boyun eğmez.

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