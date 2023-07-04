Giriş Tarihi: 04.07.2023 16:42
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
16:42
THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak?
İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak vatandaşlar için Emlak Konut ve THY ortaklığıyla hayata geçirilen sosyal konut projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Toplam konut sayısı üzerinden en fazla kontenjan %20 ile gençlere ayrılırken engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrılacağı THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Herhangi bir başvuru ücretinin alınmadığı projede vatandaşlar %20 peşinat ile 120 ay vade ile konut sahibi olacak. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, yanıtı…