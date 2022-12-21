Tin Suresi Okunuşu - Tin Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu, Yazılışı, Fazileti ve Tefsiri

Tin Suresi Türkçe Okunuşu

Tin Suresinin kişilere ne anlattığının bilinmesi için mutlaka Türkçe anlamına bakmak gerekir. Tin Suresi Türkçe anlamı okunduğunda surenin ne anlatmak istediğini çok daha iyi bir şekilde ortaya konulabilir. Son derece önemli sureler arasında yer alan Tin Suresinin Türkçe okunuşu anlamı ise şu şekildedir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Andolsun o incire, o zeytine,

2- Sinin (Sina) dağına

3- ve bu güvenli beldeye ki,

4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.

6- Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.

7- O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?

8- Allah hakimlerin hakimi değil mi?