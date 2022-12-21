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Haberler Fotohaber Tin Suresi Okunuşu - Tin Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu, Yazılışı, Fazileti ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 10:51

Tin Suresi Okunuşu - Tin Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu, Yazılışı, Fazileti ve Tefsiri

Tin Suresi, Kur'an-ı Kerim içerisinde 95. Sure olarak yer alır. Mekke döneminde inen Tin Suresi okunuşu her Müslüman tarafından bilinmesi gereken bir konudur. Bu bakımdan Tin Suresi fazileti ve meali konusunda iyi araştırma yapmak, surenin manasını iyi kavramak gerekir. Önemli sureler arasında yer alan Tin Suresi anlamı konusunda birçok kişi araştırma içerisindedir. Tin Suresi Arapça yazılışı yeteri kadar bilinmediğinde takdirde Türkçe olarak da okunabilen bir suredir. Tin Suresi meali, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, fazileti ve tefsiri hakkında tüm detaylar.

Tin Suresi Okunuşu - Tin Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu, Yazılışı, Fazileti ve Tefsiri

Tin Suresi adını ilk ayetinde geçen kelimeden almıştır. Bu bakımdan Tin Suresi okunuşu merak edilen sureler arasında yer alır. Tin Suresi fazileti ve meali hakkında da bilgi edinmek gerekir. Tin Suresi anlamı hakkında bilgi edinmek dini açıdan önem arz eder. Tin Suresi Arapça yazılışı Arap harflerini okumakta zorlanan kişiler için zor olacağından Arapça bilmeyenler Türkçesini okuyarak ne anlattığını kolayca öğrenebilirler. Tin Suresi meali, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, fazileti ve tefsiri hakkında tüm detayları yazımızdan okuyabilirsiniz.

Tin Suresi Okunuşu - Tin Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu, Yazılışı, Fazileti ve Tefsiri

Tin Suresi Arapça Yazılışı

Tin Suresi kısa sureler arasında yer alıyor. Son derece kolay okunabilen surelerden biridir. Mekke döneminde indirilen bu surenin Türkçesini okumak Arapçasını okumak kadar önemlidir. Çünkü surenin kişilere ne anlattığının bilinmesi büyük bir önem arz eder. Tin Suresini okumak hem çok faziletlidir hem de manevi açıdan yararlıdır. Bu surenin Arapça okunuşu kısadır. Bununla birlikte Türkçe meali de kısa denilebilir. Tin Suresi Arapça okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vettiyni vezzeytuni

2- Ve turi siyniyne

3- Ve hazelbeledil'emiyni

4- Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin

5- Sümme redednahü esfele safiliyne

6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun

7- Fema yukezzibuke ba'du biddiin

8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

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Tin Suresi Okunuşu - Tin Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu, Yazılışı, Fazileti ve Tefsiri

Tin Suresi Türkçe Okunuşu

Tin Suresinin kişilere ne anlattığının bilinmesi için mutlaka Türkçe anlamına bakmak gerekir. Tin Suresi Türkçe anlamı okunduğunda surenin ne anlatmak istediğini çok daha iyi bir şekilde ortaya konulabilir. Son derece önemli sureler arasında yer alan Tin Suresinin Türkçe okunuşu anlamı ise şu şekildedir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Andolsun o incire, o zeytine,

2- Sinin (Sina) dağına

3- ve bu güvenli beldeye ki,

4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.

6- Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.

7- O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?

8- Allah hakimlerin hakimi değil mi?

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Tin Suresi Okunuşu - Tin Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu, Yazılışı, Fazileti ve Tefsiri

Tin Suresi Konusu Nedir?

Tin Suresi konusu da merak edilenler arasında yer alır. Bu sure de diğer sureler gibi insanları belli konularda bilgilendirir. Bazı önemli varlıklar arasında insanların ne kadar değerli olduğundan bahseder. Kötü ahlakın insana verdiği zararlardan bahseden bir rüyadır. İman edenlerin ve her daim güzel işler yapanlardan her zaman övgü ile bahseden bir suredir. Surede hesap gününü yalanlayanların ise şiddetle kınandığından bahsedilmiştir.

Tin Suresi Okunuşu - Tin Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu, Yazılışı, Fazileti ve Tefsiri

Tin Suresi Kaç Ayet?

Tin Suresi 8 ayet bir suredir. Mushafta 95. sırada yer alıyor. İniş sırasına göre ise 78. sırada yer alıyor. Mekke döneminde nazil olan değerli sureler arasında bulunuyor. Tin Suresi Buruc Suresinden sonra geliyor. Kureyş Suresinden de önce gelen bir suredir.

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