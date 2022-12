Tin Suresi Okunuşu - Tin Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu, Yazılışı, Fazileti ve Tefsiri

Tin Suresi Konusu Nedir?

Tin Suresi konusu da merak edilenler arasında yer alır. Bu sure de diğer sureler gibi insanları belli konularda bilgilendirir. Bazı önemli varlıklar arasında insanların ne kadar değerli olduğundan bahseder. Kötü ahlakın insana verdiği zararlardan bahseden bir rüyadır. İman edenlerin ve her daim güzel işler yapanlardan her zaman övgü ile bahseden bir suredir. Surede hesap gününü yalanlayanların ise şiddetle kınandığından bahsedilmiştir.