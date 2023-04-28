Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:57

TOGG teslim tarihi 2023 son dakika: Yerli otomobil Togg T10X ne zaman teslim edilecek, teslimatlar hangi tarihte?

Togg teslim tarihi 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için kura çekilişi 29 Mart'ta yapılmıştı. Kuraların tamamlanmasıyla toplam 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Şimdi sırada teslimat süreci var. Sipariş hakkı kazanan binlerce kişi bu noktada ''Yerli otomobil Togg T10X ne zaman teslim edilecek, teslimatlar hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. Togg'un resmi sosyal medya hesabından Togg T10X teslimatı ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Togg ne zaman teslim edilecek, ayın kaçında? İşte, detaylar…