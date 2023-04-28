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Haberler Fotohaber TOGG teslim tarihi 2023 son dakika: Yerli otomobil Togg T10X ne zaman teslim edilecek, teslimatlar hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:57

TOGG teslim tarihi 2023 son dakika: Yerli otomobil Togg T10X ne zaman teslim edilecek, teslimatlar hangi tarihte?

Togg teslim tarihi 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için kura çekilişi 29 Mart'ta yapılmıştı. Kuraların tamamlanmasıyla toplam 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Şimdi sırada teslimat süreci var. Sipariş hakkı kazanan binlerce kişi bu noktada ''Yerli otomobil Togg T10X ne zaman teslim edilecek, teslimatlar hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. Togg'un resmi sosyal medya hesabından Togg T10X teslimatı ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Togg ne zaman teslim edilecek, ayın kaçında? İşte, detaylar…

TOGG teslim tarihi 2023 son dakika: Yerli otomobil Togg T10X ne zaman teslim edilecek, teslimatlar hangi tarihte?

Togg ne zaman teslim edilecek sorusu gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin C-segmenti elektrikli SUV modeli T10X için sipariş hakkı kazanan kullanıcılar Mart sonunda yapılan çekilişle belirlenmişti. Ön sipariş hakkı kazanan binlerce kişi akıllı cihazlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Togg T10X teslimat tarihi ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Peki, Togg T10X ne zaman teslim edilecek, ayın kaçında? İşte, Togg teslim tarihi 2023 son dakika gelişmesi…

TOGG teslim tarihi 2023 son dakika: Yerli otomobil Togg T10X ne zaman teslim edilecek, teslimatlar hangi tarihte?

TOGG TESLİM TARİHİ 2023: T10X NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg T10X'lerin teslim edilmeye başlayacağı tarih belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Togg T10X için çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, 30 Nisan'da akıllı cihazlarıyla buluşmaya başlayacak.

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TOGG teslim tarihi 2023 son dakika: Yerli otomobil Togg T10X ne zaman teslim edilecek, teslimatlar hangi tarihte?

Togg'un twitter hesabından Togg T10X'lerin teslimatına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teslimatlarımız söz verdiğimiz gibi devam ediyor. Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X'leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin." ifadeleri kullanıldı.

TOGG teslim tarihi 2023 son dakika: Yerli otomobil Togg T10X ne zaman teslim edilecek, teslimatlar hangi tarihte?

Öte yandan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da kendi sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Karakaş, açıklamasında "Togg ailemiz büyümeye, T10X kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. 30 Nisan'da kavuştay." ifadelerine yer verdi.

TOGG teslim tarihi 2023 son dakika: Yerli otomobil Togg T10X ne zaman teslim edilecek, teslimatlar hangi tarihte?

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak

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