TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE GELİŞMELERİ GÜNDEMDE | Yeni Torba Yasa çıktı mı, 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

16 Ocak 2024 tarihi itibarıyla mecliste çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Yoğun bir gündem ile mesaiye başlayan TBMM Genel Kurulunda Emekliye refah payı Torba Yasaya eklendi ve daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Bu durumda ise gözler Bakan Işıkhan'ın açıklaması üzerine 3600 ek göstergeye çevrildi. Bakan Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Yeni Torba Yasa çıktı mı, 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?