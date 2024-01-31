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Haberler Fotohaber TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE GELİŞMELERİ GÜNDEMDE | Yeni Torba Yasa çıktı mı, 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 07:51

TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE GELİŞMELERİ GÜNDEMDE | Yeni Torba Yasa çıktı mı, 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

Torba Yasa 2024 yılı itibarıyla maddeleri ve içeriğiyle yakından takip ediliyor! İçeriğinde ekonomik düzenlemelerin yer aldığı yasa maddeleri arasında 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik gündemde. Ev hanımlarına emeklilik, kısa çalışma ödeneği ve sigorta prim teşviği de gündemde yer alan diğer konular arasında. İlk etapta 86 maddeden oluşan yasanın 42 maddesi onaylanarak, yürürlüğe girmişti. Bu durum sonrasında ise gözler kalan maddelerin ne zaman onaylanacağına çevrildi. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriğindeki maddeler neler? İşte, detaylar!

TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE GELİŞMELERİ GÜNDEMDE | Yeni Torba Yasa çıktı mı, 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

16 Ocak 2024 tarihi itibarıyla mecliste çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Yoğun bir gündem ile mesaiye başlayan TBMM Genel Kurulunda Emekliye refah payı Torba Yasaya eklendi ve daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Bu durumda ise gözler Bakan Işıkhan'ın açıklaması üzerine 3600 ek göstergeye çevrildi. Bakan Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Yeni Torba Yasa çıktı mı, 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE GELİŞMELERİ GÜNDEMDE | Yeni Torba Yasa çıktı mı, 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

Torba yasa ile birlikte sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi ekonomik olarak atılacak birçok adımın torba yasa ile görüşülmesi bekleniyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE GELİŞMELERİ GÜNDEMDE | Yeni Torba Yasa çıktı mı, 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE İÇERİĞİ

EMEKLİ EK ZAMMI TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçti ve torba yasa eklendi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE GELİŞMELERİ GÜNDEMDE | Yeni Torba Yasa çıktı mı, 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

KISA ÇALIŞMA

Kısa çalışma son 3 yılda çalışma hayatının neredeyse en önemli enstrümanı haline geldi. Önce koronavirüs salgını daha sonra deprem nedeniyle uygulanan kısa çalışma, işçilerin çalışamadığı dönemlerde gelirlerinin en azından bir miktar korunması için çok önemli. Kısa çalışmaya gidilebilecek durumlara genel salgın da eklendi.

TORBA YASA 2024 MADDELERİ VE GELİŞMELERİ GÜNDEMDE | Yeni Torba Yasa çıktı mı, 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?

Bu çerçevede kısa çalışmadan yararlanmanın kolaylaştırılması adına önemli bir düzenlemeye gidiliyor. Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'nde de yer alan pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirme perspektifinden önemli olan düzenleme hayata geçtikten sonra son 3 yıl içerisinde 450 gün primi olan kişiler kısa çalışma ödeneği alabilecekler. Bugün için 600 gün olan prim şartının 450 güne indirilmesi daha çok kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını sağlayacaktır.

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