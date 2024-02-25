TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
10:32
Torba yasa 2024 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Kalan maddelerinin Meclis'te beklendiği yeni düzenlemelere dair tüm detaylar ilgililerin gündeminde. İçeriğin ekonomi odaklı olduğu 2. torba kanun kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik, Bağkur 7200 prim günü eşitlemesi gibi birçok konu özelinde araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ve TBMM gündemi yakın mercek altında. Peki, torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, son durum...