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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:32

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Kalan maddelerinin Meclis'te beklendiği yeni düzenlemelere dair tüm detaylar ilgililerin gündeminde. İçeriğin ekonomi odaklı olduğu 2. torba kanun kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik, Bağkur 7200 prim günü eşitlemesi gibi birçok konu özelinde araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ve TBMM gündemi yakın mercek altında. Peki, torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, son durum...

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa maddeleri arasında beklenen erken emeklilik reformu özelinde birçok çalışma takip ediliyor. Bakan Işıkhan tarafından aktarılan detaylarla birlikte daha önce Meclis'e gelen ve birçok maddesi kabul edilen torba kanunda son durum gündemde. SSK, Bağkur 7200 günden emeklilikle birlikte kademekli emeklilik, prim desteği ve 3600 ek göstergeye dair beklentiler devam ediyor. Peki; 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler...

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

2024 TORBA YASA MADDELERİ: ERKEN EMEKLİLİK REFORMU!

Bu yıl emeklililer yılı oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde erken emeklilik reformu başlıyor. Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

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TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... 2. Torba yasa ne zaman çıkacak?

TORBA YASA 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz"

Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak. 86 maddelik torba yasa ile değerlendirilen çalışma takip ediliyor.

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