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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 06:55

TORBA YASA MADDELERİ 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?

Torba Yasa 2024 yılı itibarıyla yakından takip ediliyor! İçeriğinde ekonomik düzenlemelerin yer aldığı yasa maddeleri arasında 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik gibi başlıklar gündemde. İlk etapta 84 maddeden oluşan yasanın birçok maddesi onaylanarak, yürürlüğe girmişti. Bu durum sonrasında ise gözler kalan maddelerin ne zaman onaylanacağına çevrildi. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriğindeki maddeler neler? İşte, detaylar!

TORBA YASA MADDELERİ 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Meclis çalışmalarına devam ettiği yeni yılda Torba Yasa maddeleri ve içeriği yakından takip ediliyor. İçeriğinde ekonomik olarak birçok gelişmenin yer aldığı maddelerde 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik haberi yakından takip ediliyor. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

TORBA YASA MADDELERİ 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

TORBA YASA MADDELERİ 2024

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASA MADDELERİ 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.

TORBA YASA MADDELERİ 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.

Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.

TORBA YASA MADDELERİ 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşması:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

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