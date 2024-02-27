TORBA YASA MADDELERİ 2024: 3600 Ek gösterge ve kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
06:55
Torba Yasa 2024 yılı itibarıyla yakından takip ediliyor! İçeriğinde ekonomik düzenlemelerin yer aldığı yasa maddeleri arasında 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik gibi başlıklar gündemde. İlk etapta 84 maddeden oluşan yasanın birçok maddesi onaylanarak, yürürlüğe girmişti. Bu durum sonrasında ise gözler kalan maddelerin ne zaman onaylanacağına çevrildi. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriğindeki maddeler neler? İşte, detaylar!