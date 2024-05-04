Giriş Tarihi: 04.05.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
10:09
Torba yasa maddeleri son gelişmeler 2024: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak?
Torba yasa maddeleri son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanan torba kanunda kademeli emeklilik var mı sorusu ardından gözler erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 (SSK prim eşitlemesi) gibi konulara döndü. Hangi çalışmanın düzenleme içerisinde olacağı merak ediliyor. Bu noktada gözler Meclis gündemine çevrilmiş durumda. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği nedir? İşte, çalışmada son durum...