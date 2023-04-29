Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzaya çıkacak yedek isim Tuva Cihangir Atasever oldu

Bugün Teknofest'te, uzaya gidecek iki Türkün ismi açıklandı. Yedek isim Tuva Cihangir Atasever bu noktada araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "1 asil 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik" ifadelerini kullanırken uzay yolcumuzun uzayla buluşma tarihi 2023'ün son çeyreği olarak duyurdu. Peki, Uzaya çıkacak yedek isim Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında detaylar.