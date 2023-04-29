Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzaya çıkacak yedek isim Tuva Cihangir Atasever oldu

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün TEKNOFEST'e katıldı ve ilk uzay yolcularımızı da tanıttı. Yaptığı açıklamada;

"1 asil 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetlerinin hazırladığı 13 deneyi gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun, uzayla buluşma tarihi 2023'ün son çeyreği olarak belirlendi."

ifadelerini kullanan Erdoğan, yedek ismin ise TUVA CİHANGİR ATASEVER olduğunu bildirdi.