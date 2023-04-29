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Haberler Fotohaber Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzaya çıkacak yedek isim Tuva Cihangir Atasever oldu
Giriş Tarihi: 29.04.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 13:17

Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzaya çıkacak yedek isim Tuva Cihangir Atasever oldu

Bugün Teknofest'te, uzaya gidecek iki Türkün ismi açıklandı. Yedek isim Tuva Cihangir Atasever bu noktada araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "1 asil 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik" ifadelerini kullanırken uzay yolcumuzun uzayla buluşma tarihi 2023'ün son çeyreği olarak duyurdu. Peki, Uzaya çıkacak yedek isim Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında detaylar.

Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzaya çıkacak yedek isim Tuva Cihangir Atasever oldu

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcusunu da duyurdu. İlk uzay yolcusu Alper Gezer olarak belirlenirken yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever olarak belirlendi. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir? İşte detaylar.

Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzaya çıkacak yedek isim Tuva Cihangir Atasever oldu

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün TEKNOFEST'e katıldı ve ilk uzay yolcularımızı da tanıttı. Yaptığı açıklamada;

"1 asil 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetlerinin hazırladığı 13 deneyi gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun, uzayla buluşma tarihi 2023'ün son çeyreği olarak belirlendi."

ifadelerini kullanan Erdoğan, yedek ismin ise TUVA CİHANGİR ATASEVER olduğunu bildirdi.

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Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzaya çıkacak yedek isim Tuva Cihangir Atasever oldu

(Tuva Cihangir Atasever)

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