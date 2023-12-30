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Haberler Fotohaber Yılbaşı gecesi TV Yayın Akışı: 31 Aralık Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? ATV, TRT1, Star, Kanal D, Show Tv, TV8 yayın akışı programı
Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 22:31

Yılbaşı gecesi TV Yayın Akışı: 31 Aralık Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? ATV, TRT1, Star, Kanal D, Show Tv, TV8 yayın akışı programı

Yılbaşı akşamını televizyon karşısında geçirecekler için TV kanallarının yayın akışı belli oldu. Yeni yıla girerken evde plan yapanlar TV yayın akışı hakkında araştırmalara başladı. Hangi kanalda ne tür programlar olacağı, programların içerikleri ve konukları merak ediliyor. ATV, Star, Kanal D, Show TV, TV8 bu özel gece için çeşitli eğlenceli programlar hazırlıyor. Peki, 31 Aralık Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? İşte, TV yayın akışı programı

Yılbaşı gecesi TV Yayın Akışı: 31 Aralık Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? ATV, TRT1, Star, Kanal D, Show Tv, TV8 yayın akışı programı

Yılbaşına saatler kala 2024'ü evde karşılayacakların gündemin TV yayın akışı yer alıyor. Her kanalın yılbaşı özel programları, farklı zevklere hitap edecek çeşitli gösterileri, performanslar, yılbaşı özel dizi ve filmleri yayına hazırlandı. Bu programlar yılbaşında ekran başında olanların yeni yılı coşkuyla karşılamasını sağlayacak. Birbirinden renkli programlarıyla ATV, Star, Kanal D, Show Tv, TV8 yayın akışı programı

Yılbaşı gecesi TV Yayın Akışı: 31 Aralık Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? ATV, TRT1, Star, Kanal D, Show Tv, TV8 yayın akışı programı

ATV YILBAŞI PROGRAMI

ATV ekranlarında bu yılbaşında birbirinden farklı soruları ve eğlenceli konuklarıyla ekranların kült programlarında Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel programı yayınlanacak.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun gerçekleştireceği programda, değerli sanatçılar Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu yarışacak.

Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel programı 31 Aralık akşamı saat 22:40'ta ATV'de.

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Yılbaşı gecesi TV Yayın Akışı: 31 Aralık Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? ATV, TRT1, Star, Kanal D, Show Tv, TV8 yayın akışı programı

TRT1 YILBAŞI PROGRAMI

Yılbaşında TR1 ekranların Lingo Türkiye Yılbaşı özel programı yayınlanacak. Kemal Uçar'ın sunumuyla ekrana gelecek programda Serkan Çayoğlu, Tuba Ünsal, Emre Kıvılcım, Melis Sevin, Fettah Can, Berk Atan, Doğu Demirkol, Cansu Kurtçu, Meltem Akçöl, Eser Eyüboğlu, Hüseyin Sevimli ve Merih Öztürk konuk olacak.

Yılbaşı gecesi TV Yayın Akışı: 31 Aralık Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? ATV, TRT1, Star, Kanal D, Show Tv, TV8 yayın akışı programı

STAR TV YILBAŞI PROGRAMI

İbo Show yılbaşı akşamı saat 20.00'de Star Tv ekranlarında yer alacak. İbo Show'un Yılbaşı özel programına Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar konuk olacak.

Yılbaşı gecesi TV Yayın Akışı: 31 Aralık Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? ATV, TRT1, Star, Kanal D, Show Tv, TV8 yayın akışı programı

KANAL D YILBAŞI PROGRAMI

Şarkılar bizi söyler Kanal D ekranında 31 Aralık Pazar günü saat 20.00'de. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'de, yılbaşı gecesi Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan, Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan& Göknur ve Mustafa Taş konuk olacak.

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