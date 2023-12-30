Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
22:31
Yılbaşı gecesi TV Yayın Akışı: 31 Aralık Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? ATV, TRT1, Star, Kanal D, Show Tv, TV8 yayın akışı programı
Yılbaşı akşamını televizyon karşısında geçirecekler için TV kanallarının yayın akışı belli oldu. Yeni yıla girerken evde plan yapanlar TV yayın akışı hakkında araştırmalara başladı. Hangi kanalda ne tür programlar olacağı, programların içerikleri ve konukları merak ediliyor. ATV, Star, Kanal D, Show TV, TV8 bu özel gece için çeşitli eğlenceli programlar hazırlıyor. Peki, 31 Aralık Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? İşte, TV yayın akışı programı