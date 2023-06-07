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Giriş Tarihi: 07.06.2023 21:41 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 21:41

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 LİSTESİ || iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?

Öğrencilere vergisiz telefon araştırmaları Apple Türkiye'nin telefon fiyatlarını artırması üzerine hız kazandı. AK parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı açıklanmıştı. Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon indirimi haberi sonrası milyonlarca üniversite öğrencisi "Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne kadar, vergisiz iPHONE fiyatları ne kadar, kaç TL? "sorusuna yanıt aramaya başladı. Telefon alma aşamasındaki gençler son Apple fiyatlarından sonra vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyerek telefon satın almak için kolları sıvadı. Bu noktada telefonların fiyatları yarı yarıya düşecek. Öğrenciler vergisiz telefon indirimi detaylarını araştırıyor. Peki, vergisiz İphone fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları listesi 2023 son dakika.

Üniversite öğrencilerine iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz, KDV ve ÖTV’siz güncel telefon fiyatları LİSTESİ 2023!

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışları başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Üniversite öğrencilerine yönelik tek sefere mahsus cep telefonu alımlarında uygulanacak vergi muafiyeti ile cep telefonu fiyatları yarı yarıya düşecek. Telefon almayı ya da değiştirmeyi düşünen üniversite öğrencileri tek sefere mahsus ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyerek yarı fiyatına cihaz sahibi olacak. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği tek soru " iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı genç ve öğrencilere vergisiz telefon kampanyası açıklamış sonrası vergisiz iphone fiyatları 2023 sorgulanıyor. İşte, öğrencilere vergisiz iphone fiyatları son dakika….

Üniversite öğrencilerine iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz, KDV ve ÖTV’siz güncel telefon fiyatları LİSTESİ 2023!

IPHONE 14, IPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA?

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 48 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 24 bin 472 TL

ÖTV'siz fiyatı 34 bin 561 TL

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Üniversite öğrencilerine iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz, KDV ve ÖTV’siz güncel telefon fiyatları LİSTESİ 2023!

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 52 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 26 bin 470 TL

ÖTV'siz fiyatı 37 bin 382 TL

Üniversite öğrencilerine iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz, KDV ve ÖTV’siz güncel telefon fiyatları LİSTESİ 2023!

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 20 bin 976 TL

ÖTV'siz fiyatı 29 bin 623 TL

Üniversite öğrencilerine iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz, KDV ve ÖTV’siz güncel telefon fiyatları LİSTESİ 2023!

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 37 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 18 bin 978 TL

ÖTV'siz fiyatı 26 bin 802 TL

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