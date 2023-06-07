VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 LİSTESİ || iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışları başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Üniversite öğrencilerine yönelik tek sefere mahsus cep telefonu alımlarında uygulanacak vergi muafiyeti ile cep telefonu fiyatları yarı yarıya düşecek. Telefon almayı ya da değiştirmeyi düşünen üniversite öğrencileri tek sefere mahsus ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyerek yarı fiyatına cihaz sahibi olacak. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği tek soru " iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı genç ve öğrencilere vergisiz telefon kampanyası açıklamış sonrası vergisiz iphone fiyatları 2023 sorgulanıyor. İşte, öğrencilere vergisiz iphone fiyatları son dakika….