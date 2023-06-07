Giriş Tarihi: 07.06.2023 21:41
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
21:41
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 LİSTESİ || iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?
Öğrencilere vergisiz telefon araştırmaları Apple Türkiye'nin telefon fiyatlarını artırması üzerine hız kazandı. AK parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı açıklanmıştı. Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon indirimi haberi sonrası milyonlarca üniversite öğrencisi "Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne kadar, vergisiz iPHONE fiyatları ne kadar, kaç TL? "sorusuna yanıt aramaya başladı. Telefon alma aşamasındaki gençler son Apple fiyatlarından sonra vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyerek telefon satın almak için kolları sıvadı. Bu noktada telefonların fiyatları yarı yarıya düşecek. Öğrenciler vergisiz telefon indirimi detaylarını araştırıyor. Peki, vergisiz İphone fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları listesi 2023 son dakika.