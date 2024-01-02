Vaiz maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 imam maaş zammı hesaplama

Vaiz maaşı enflasyon oranının belirlenmesinden sonra yeniden hesaplanacak. 2023 yılında gerçekleşen Temmuz zamlı ile birlikte 1/4 derecesine sahip vaiz maaşı 27 bin 564 TL olmuştu. 2024 yılı için hesaplanacak enflasyon oranıyla birlikte yeniden güncellenecek vaiz maaşları için gözler yapılacak olan açıklamada. Peki, 2024 Ocak zammı ile birlikte 1/4 vaiz maaşı ne kadar kaç TL olacak?