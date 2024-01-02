Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:16
Vaiz maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 imam maaş zammı hesaplama
2024 Ocak ayı itibarıyla vaiz maaşları yeniden belirlenecek. Vaiz maaşı, çalışma saatleri, tecrübe, aldığı eğitim ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir. Memur maaşına gelecek zam oranıyla birlikte güncellenecek maaşlar için hesaplamalar başladı. Birçok meslek dalında olduğu gibi Vaiz maaşları da değişiklik gösterecek. Peki, vaiz maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 2024 vaiz maaş zammı