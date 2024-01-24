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Haberler Fotohaber Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Veysel Tiryaki'nin biyografisi ve siyasi yaşamı!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 11:20

Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Veysel Tiryaki'nin biyografisi ve siyasi yaşamı!

Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki gündemde. 8 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanan Tiryaki, 30 Kasım 2023 tarihinde istifa etti. 31 Mart 2024'te gerçekleştirecek yerel seçimde belediye başkanı adayı olabilmek için görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Peki, Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Veysel Tiryaki’nin biyografisi ve siyasi yaşamı!

Veysel Tiryaki 'nin hayatı merak ediliyor. Aktif siyasete 1990 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, giren Tiryaki, kaymakam ve vali yardımcısı olarak 14 yıl boyunca farklı il ve ilçelerde görev yaptı. İşte, Veysel Tiryaki'nin biyografisi ve siyasi yaşamı!

Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Veysel Tiryaki’nin biyografisi ve siyasi yaşamı!

VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?

1965 yılında Bolu Dörtdivan'da doğdu.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Yerel Yönetimler ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 yılında, TODAİE'deki yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını, ardından Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Doktorasını tamamladı.

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Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Veysel Tiryaki’nin biyografisi ve siyasi yaşamı!

Maliye Bakanlığı'nda kısa süre çalıştıktan sonra, 1990 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, kaymakam ve vali yardımcısı olarak 14 yıl boyunca farklı il ve ilçelerde görev yaptı. 2003 yılında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevine atandı.

29 Mart 2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2004-2019 yılları arasında üç dönem Altındağ Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Veysel Tiryaki’nin biyografisi ve siyasi yaşamı!

2020-2022 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Hacettepe Teknokent) Genel Müdürü olarak çalıştı.

7 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Veysel Tiryaki’nin biyografisi ve siyasi yaşamı!

İyi derecede İngilizce bilen Veysel Tiryaki, evli, üç çocuk babasıdır.

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