Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
11:20
Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Veysel Tiryaki'nin biyografisi ve siyasi yaşamı!
Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki gündemde. 8 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanan Tiryaki, 30 Kasım 2023 tarihinde istifa etti. 31 Mart 2024'te gerçekleştirecek yerel seçimde belediye başkanı adayı olabilmek için görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Peki, Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?