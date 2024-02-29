Vitir Namazı Nasıl Kılınır? Vitir Vacip Namazı Nasıl ve Ne Zaman Kılınır, Kaç Rekat?

Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

Namaz, İslam'ın beş şartından biri olan ve Allah'a kulluk ve bağlılığın göstergesi olan bir ibadettir. Belirli vakitlerde, belirli şartlara ve hareketlere uyularak kılınır. Namaz, insanı günahlardan arındıran, ruhen ve bedenen rahatlatan, Allah'a yakınlaştıran bir ibadettir.

Vitir namazı, genellikle üç rekât olarak kılınır, ancak tek sayıda rekâtlarla da kılınabilir. Peygamber Muhammed (s.a.v.), bu namazı kılmayı sık sık teşvik etmiş ve Müslümanlara önermiştir. Vitir namazı, gece ibadetlerinde önemli bir yer tutar ve kişinin manevi yönünü güçlendirir. Vitir namazı kılınışını şu şekilde sıralayabiliriz: