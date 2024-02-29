Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
11:04
Vitir Namazı Nasıl Kılınır? Vitir Vacip Namazı Nasıl ve Ne Zaman Kılınır, Kaç Rekat?
Vitir namazı, İslam'da sünnet-i müekkede olarak adlandırılan ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sık sık kıldığı, geceleyin kılınan bir nafile namazdır. "Vitir", Arapça bir kelime olup "tek" veya "tekil" anlamına gelir. Vitir vacip namazı kılınışı diğer namazlardan farklı olabilir ve bu nedenle vitir namazı nasıl kılınır sorusu sıkça yanıt arar. Bu namazla ilgili merak edilen diğer konular ise "vitir namazı farz mı, kaç rekat, ne zaman kılınır ve nasıl niyet edilir" şeklinde sıralanabilir.