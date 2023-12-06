WEDNESDAY BAŞLIYOR! || 2. sezon çekimleri tamamlandı! Wednesday yeni sezon ne zaman?

WEDNESDAY 2. SEZONUN KONUSU NE OLACAK?

Wednesday Addams'ın kurt olan oda arkadaşı Enid'i oynayan Myers , Variety ile Ocak 2023'te yaptığı bir röportajda "dizide her şeyin mümkün olduğunu" açıkladı.

Myers, ikinci sezon için farklı umutları olduğunu paylaştı. "Wednesday için ikinci sezonda aşk yaşamaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Wednesday erkeklerle ilgili tam bir fiyasko yaşadı, bu nedenle aşk hayatını bir süreliğine ertelemesi gerekiyor. Eğer ben böyle bir durumla karşılaşsaydım biriyle çıkmaktan vazgeçerdim.