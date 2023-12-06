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Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:07

WEDNESDAY BAŞLIYOR! || 2. sezon çekimleri tamamlandı! Wednesday yeni sezon ne zaman?

Netflix platformunda ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Wednesday için ikinci sezon müjdesi 6 Ocak tarihinde verilmişti. ikinci sezon çekimleri tamamlanan dizi hayranları tarafından merakla bekleniyor. İlk sezonda oyuncu kadrosu, farklı konusu ve dizi müzikleriyle dünya gündemindeydi. Başrol oyuncusu Jenna Ortega (Wednesday Adaams) performansıyla izleyenleri adeta büyülerken, dizideki karakteri de fenomen olmuştu. Peki, Wednesday 2. Sezon ne zaman?

WEDNESDAY BAŞLIYOR! || 2. sezon çekimleri tamamlandı! Wednesday yeni sezon ne zaman?

Wednesday rolünü Jennega Ortega'nın üstlendiği dizinin ilk sezonun bitmesinin ardından izleyicisi 2. sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor. İlk sezon Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'nde geçirdiği günleri ve büyüme hikayesini anlatıyordu. Peki, İzlenme rekorları kıran Wednesday'in yeni sezon tarihi ne zaman?

WEDNESDAY BAŞLIYOR! || 2. sezon çekimleri tamamlandı! Wednesday yeni sezon ne zaman?

WEDNESDAY 2 SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

Sezonun çekimleri Eylül 2021'de başladı ve Mart 2022'de son buldu.

Çekimleri tamamlanan dizinin yeni sezon yayın tarihi ne zaman merak ediliyordu. İşte yeni sezon tarihine dair NEtflix'in açıklaması;

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WEDNESDAY BAŞLIYOR! || 2. sezon çekimleri tamamlandı! Wednesday yeni sezon ne zaman?

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI

Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

WEDNESDAY BAŞLIYOR! || 2. sezon çekimleri tamamlandı! Wednesday yeni sezon ne zaman?

ÇARŞAMBA 2. SEZONUN POTANSİYEL ÇIKIŞ TARİHİ

Ne zaman geri dönüyor?

Netflix zaten ikinci sezonun yolda olduğunu resmi olarak doğruladı, şimdi ise ne zaman olacağı sorusu var.

Netflix platformunda 8 bölüm olarak yayınlanan dizi için resmi sitesinde "Müjde: Yeni sezon yolda!" ibaresi yer alıyor

WEDNESDAY BAŞLIYOR! || 2. sezon çekimleri tamamlandı! Wednesday yeni sezon ne zaman?

WEDNESDAY 2. SEZONUN KONUSU NE OLACAK?

Wednesday Addams'ın kurt olan oda arkadaşı Enid'i oynayan Myers , Variety ile Ocak 2023'te yaptığı bir röportajda "dizide her şeyin mümkün olduğunu" açıkladı.

Myers, ikinci sezon için farklı umutları olduğunu paylaştı. "Wednesday için ikinci sezonda aşk yaşamaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Wednesday erkeklerle ilgili tam bir fiyasko yaşadı, bu nedenle aşk hayatını bir süreliğine ertelemesi gerekiyor. Eğer ben böyle bir durumla karşılaşsaydım biriyle çıkmaktan vazgeçerdim.

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