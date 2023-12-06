Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:07
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
16:07
WEDNESDAY BAŞLIYOR! || 2. sezon çekimleri tamamlandı! Wednesday yeni sezon ne zaman?
Netflix platformunda ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Wednesday için ikinci sezon müjdesi 6 Ocak tarihinde verilmişti. ikinci sezon çekimleri tamamlanan dizi hayranları tarafından merakla bekleniyor. İlk sezonda oyuncu kadrosu, farklı konusu ve dizi müzikleriyle dünya gündemindeydi. Başrol oyuncusu Jenna Ortega (Wednesday Adaams) performansıyla izleyenleri adeta büyülerken, dizideki karakteri de fenomen olmuştu. Peki, Wednesday 2. Sezon ne zaman?