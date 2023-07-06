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Haberler Fotohaber Ya Çok Seversen nerede çekiliyor? Kanal D Ya Çok Seversen çekim yeri neresi, hangi il ve ilçede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:46

Ya Çok Seversen nerede çekiliyor? Kanal D Ya Çok Seversen çekim yeri neresi, hangi il ve ilçede çekiliyor?

Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen nerede çekiliyor merak ediliyor. Ay yapım imzalı Kanal D'nin yeni dizisinin başrollerinde Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönemeyen ve hayatını kendi ayakları üzerinde idame ettirmeye çalışan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor. Peki, Ya Çok Seversen nerede çekiliyor, çekim yeri neresi? Ya Çok Seversen hangi il ve ilçede çekiliyor. İşte, çekim yerleri...

Ya Çok Seversen nerede çekiliyor? Kanal D Ya Çok Seversen çekim yeri neresi, hangi il ve ilçede çekiliyor?

Kanal D'nin Ay yapım imzalı dizisi ilk bölümüyle ekrana geliyor. Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bursin'i birleştiren yapım henüz yayınlanmadan tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ateş ve Leyla'nın hikayesini izleyeceğimiz yapım bir aile dramını anlatıyor. Peki, Ya Çok Seversen nerede çekiliyor, çekim yeri neresi? Ya Çok Seversen hangi il ve ilçede çekiliyor. İşte, yanıtı…

Ya Çok Seversen nerede çekiliyor? Kanal D Ya Çok Seversen çekim yeri neresi, hangi il ve ilçede çekiliyor?

YA ÇOK SEVERSEN NEREDE ÇEKİLİYOR, ÇEKİM YERİ NERESİ?

Ya Çok Seversen dizisinin çekimleri Muğla'da yapılmaktadır.

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Ya Çok Seversen nerede çekiliyor? Kanal D Ya Çok Seversen çekim yeri neresi, hangi il ve ilçede çekiliyor?

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Ya Çok Seversen nerede çekiliyor? Kanal D Ya Çok Seversen çekim yeri neresi, hangi il ve ilçede çekiliyor?

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı yeni dizisi ''Ya Çok Seversen'' ilk bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren dizinin ilk bölümünün özeti şöyle;

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar.

Ya Çok Seversen nerede çekiliyor? Kanal D Ya Çok Seversen çekim yeri neresi, hangi il ve ilçede çekiliyor?

Ateş, vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan menedilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir.

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