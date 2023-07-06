Ya Çok Seversen nerede çekiliyor? Kanal D Ya Çok Seversen çekim yeri neresi, hangi il ve ilçede çekiliyor?

Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen nerede çekiliyor merak ediliyor. Ay yapım imzalı Kanal D'nin yeni dizisinin başrollerinde Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönemeyen ve hayatını kendi ayakları üzerinde idame ettirmeye çalışan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor. Peki, Ya Çok Seversen nerede çekiliyor, çekim yeri neresi? Ya Çok Seversen hangi il ve ilçede çekiliyor. İşte, çekim yerleri...