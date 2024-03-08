Giriş Tarihi: 08.03.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
19:58
YALI ÇAPKINI 61. BÖLÜM İZLE | Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu Yalı Çapkını 61. bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Bu haftaki yeni bölümde Seyran'ın Akın ile gitmeyi seçmesi Ferit için büyük bir hayal kırıklığı yaratır ve sinir krizi geçirir. Star TV ekranı ile Yalı Çapkını 61. bölüm izle erişime sunuldu. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD linki ve son bölüme dair merak edilenler...