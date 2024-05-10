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Haberler Fotohaber YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM 1. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 23:32 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 23:36

YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM 1. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Yalı Çapkını 70. bölüm fragmanı için Star TV ekranları başında yerler alındı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma seyircisiyle buluşuyor. Star TV'nin sevilen dizisinde gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken 70. bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler fragman araştırmalara başladı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte son bölüme dair detaylar.

YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM 1. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Star TV'nin sevilen dizisinde gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken 70. bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler fragman araştırmalara başladı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı heyecanla izlenecek. İşte, detaylar.

YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM 1. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını 69. bölümü ile ekrana geliyor.

10 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini

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YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM 1. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını 70. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM 1. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM KONUSU

Henüz izini bulamadığı düşmanları yüzünden tetikte olan Ferit, hiç beklemediği biri ile karşı karşıya gelir. Oğlunun intikamını almak için planlar yapan Mezide, Ferit üzerinden Gülgün'ü tehdit ederek ondan Hattuç'u getirmesini ister.

YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM 1. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Doktordan öğrendikleriyle kafası allak bullak olan Seyran bu gelişmenin yarattığı kaygıyı yaşarken, hayatına dair yeni kararlar almayı düşünür.

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