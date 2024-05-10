Giriş Tarihi: 10.05.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
23:36
YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM 1. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Yalı Çapkını 70. bölüm fragmanı için Star TV ekranları başında yerler alındı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma seyircisiyle buluşuyor. Star TV'nin sevilen dizisinde gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken 70. bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler fragman araştırmalara başladı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte son bölüme dair detaylar.