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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu, neden yok? Star TV yayın akışı ile 5 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:31

Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu, neden yok? Star TV yayın akışı ile 5 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

Yalı Çapkını dizisinin bu hafta yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başladı. Cuma günleri ekrana gelen başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan diziyle ilgili "Yalı Çapkını bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorgulamaları başladı. Peki, Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu, neden yok? Star TV yayın akışı ile 5 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

Her hafta Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını 53.bölümüyle ekrana gelecek. 5 Ocak Star Tv yayın akışında yer alan bilgiye göre, dizinin yayın saatlerinde dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yılbaşı arasında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu, neden yok? Star TV yayın akışı ile 5 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinin 53. bölüm tarihi merak ediliyor. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 5 Ocak Cuma yayın akışına göre bu hafta ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak.

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Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu, neden yok? Star TV yayın akışı ile 5 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

STAR TV 5 OCAK CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını (Tekrar)

00:45 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

03:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları (Tekrar)

Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu, neden yok? Star TV yayın akışı ile 5 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran'ın televizyon programında anlattıkları büyük bir kaosa sebep olur ve başta Ferit ile Suna olmak üzere herkesi yaralar. Program Korhanlar için büyük bir tahribat yaratırken evin içindeki tartışmalar da büyür. Gülgün, Seyran'ın başına geleceklerden endişelenir ve onu yanına alır. Şehmuz, Kazımları evinde misafir etmeye başlar. Suna, olanların ardından Seyran'la hesaplaşır. Ferit de Gülgün'ün evine gelmek zorunda kalır. Ferit ve Seyran ayrılık konuşması yaparlar.
Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu, neden yok? Star TV yayın akışı ile 5 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?
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