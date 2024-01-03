Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:31
Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu, neden yok? Star TV yayın akışı ile 5 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?
Yalı Çapkını dizisinin bu hafta yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başladı. Cuma günleri ekrana gelen başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan diziyle ilgili "Yalı Çapkını bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorgulamaları başladı. Peki, Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…