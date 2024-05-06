Giriş Tarihi: 06.05.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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YARGI 93. BÖLÜM FRAGMANI | “Ilgaz psikopatın elinde!” Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Kanal D ekranlarında yayımlanan başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu buluşturan Yargı dizisi son olarak 92. Bölümüyle ekranlara geldi.92.bölümde Ilgaz'ın kaçırılması ve takıntılı katil izleyicileri ekrana kilitledi. Zümrüt'ün Osman'a baskıları devam ederken Ceylin ve Yekta Çınar için mücadele ediyor. Çınar özgürlüğüne kavuşacak mı, Ilgaz kurtulacak mı? Tüm bu soruların cevabı için Yargı 93.Bölüm fragmanı bekleniyor. Peki, yeni bölümde neler olacak?