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Haberler Fotohaber YARGI 93. BÖLÜM FRAGMANI | “Ilgaz psikopatın elinde!” Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 00:24 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 00:24

YARGI 93. BÖLÜM FRAGMANI | “Ilgaz psikopatın elinde!” Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Kanal D ekranlarında yayımlanan başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu buluşturan Yargı dizisi son olarak 92. Bölümüyle ekranlara geldi.92.bölümde Ilgaz'ın kaçırılması ve takıntılı katil izleyicileri ekrana kilitledi. Zümrüt'ün Osman'a baskıları devam ederken Ceylin ve Yekta Çınar için mücadele ediyor. Çınar özgürlüğüne kavuşacak mı, Ilgaz kurtulacak mı? Tüm bu soruların cevabı için Yargı 93.Bölüm fragmanı bekleniyor. Peki, yeni bölümde neler olacak?

YARGI 93. BÖLÜM FRAGMANI | “Ilgaz psikopatın elinde!” Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Ilgaz'ın başına gelecekler bu haftaki bölüme damga vururken ekran başında izleyiciler yeni bölümde neler olacağını heyecanla bekliyor. Kısa bir süre final yapacak dizinin her yeni bölümünde izleyiciler ekranları başında heyecanlanıyor. Peki Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

YARGI 93. BÖLÜM FRAGMANI | “Ilgaz psikopatın elinde!” Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye dair fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yargi/fragmanlar

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YARGI 93. BÖLÜM FRAGMANI | “Ilgaz psikopatın elinde!” Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

YARGI SON BÖLÜM İZLE

Yargı dizisinin son bölümünü aşağıdaki linkten tek parka izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler

YARGI 93. BÖLÜM FRAGMANI | “Ilgaz psikopatın elinde!” Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz, Eren ile birlikte gerçek suçluyu adalet önüne çıkarabilmek için büyük bir uğraş vermektedir. Eren'in getirdiği zaman aşımına uğrayacak cinayet dosyası, geçmişi deşerken günümüzü de bulutlandırmaya yetecektir. Diğer yandan Ceylin de okul davasında hızla ilerlemekte, peşine düşen öğretmeni kıskıvrak yakalatmanın peşindedir.

YARGI 93. BÖLÜM FRAGMANI | “Ilgaz psikopatın elinde!” Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Yekta, Rafet'in açığa çıkmasıyla birlikte Bülent ile kurduğu ilişkide yeni bir yol haritası çıkarır; önce Rafet'i kurtarmak zorundadır. Osman ise hem Zümrüt'ü hem kendi hayatını kurtaracak sürpriz bir plana girişir.

Ceylin, Çınar'ın suçsuzluğunu kanıtlamak üzere Yekta ile birlikte ellerindeki tek ipucunun peşine düşer. Ceylin yanı başındaki Yekta'nın ne İclal ile olan planlarından ne de neye bulaşmış olduğundan henüz habersizdir.

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