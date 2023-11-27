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Haberler Fotohaber Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? 28 Kasım Salı Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!
Giriş Tarihi: 27.11.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 13:34

Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? 28 Kasım Salı Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

Yarın Ardahan'da okullar tatil mi, Ardahan'da kar tatili olacak mı soruları yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre, yarın birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Kentte yaşayan öğrenciler ve velileri ise ''28 Kasım Salı Ardahan'da okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ardahan Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 28 Kasım Salı Ardahan'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, hava durumu ile Ardahan kar tatili son durum…

Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? 28 Kasım Salı Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

28 Kasım Salı Ardahan'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporunu paylaştı. 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Rapora göre, bugün yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili olması bekleniyor. Yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyarırken "28 Kasım Salı Ardahan'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin gündemine geldi. Ardahan kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. Peki; Ardahan Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte hava durumu raporu ve konu ile ilgili son gelişmeler...

Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? 28 Kasım Salı Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

METEOROLOJİ 28 İLİ SARI VE TURUNCU KOD İLE UYARDI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.

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Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? 28 Kasım Salı Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

Sadece Hatay turuncu kodla uyarılırken, sarı kodla uyarılan 27 il ise şu şekilde;

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.

Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? 28 Kasım Salı Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

28 KASIM SALI ARDAHAN HAVA DURUMU

Ardahan'da salı gününün, hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük -8, en yüksek ise 0 derece olacağı öngörülüyor.

Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? 28 Kasım Salı Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

28 KASIM SALI ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Ardahan'da salı gününün, hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük -8, en yüksek ise 0 derece olacağı öngörülüyor.

Kar yağışının görüleceği kentte 28 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Ardahan Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor.

Ardahan'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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