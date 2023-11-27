Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? 28 Kasım Salı Ardahan’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

Yarın Ardahan'da okullar tatil mi, Ardahan'da kar tatili olacak mı soruları yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre, yarın birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Kentte yaşayan öğrenciler ve velileri ise ''28 Kasım Salı Ardahan'da okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ardahan Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 28 Kasım Salı Ardahan'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, hava durumu ile Ardahan kar tatili son durum…