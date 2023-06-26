Yarın bankalar açık mı? 27 Haziran Arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 26.06.2023 22:38 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 22:38

Yarın bankalar açık mı, kaça kadar çalışacaklar soruları gündemdeki yerini alıyor. Müslümanların idrak ettiği dini bayram olan Kurban Bayramı tatili yarın öğlenden sona başlıyor. 28 – 29 – 30 ve 1 Temmuz'da bankalar kapalı olacakken vatandaşlar arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı, tatil mi sorularına yanıt aramaya çalışıyor. Kamu ve özel bankaların arefe günü çalışma saatleri, bankada işi olan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, yarın bankalar kaça kadar açık, kapalı mı, tatil mi? İşte detaylar