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Haberler Fotohaber Yarın bankalar açık mı? 27 Haziran Arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 22:38 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 22:38

Yarın bankalar açık mı? 27 Haziran Arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, kapalı mı?

Yarın bankalar açık mı, kaça kadar çalışacaklar soruları gündemdeki yerini alıyor. Müslümanların idrak ettiği dini bayram olan Kurban Bayramı tatili yarın öğlenden sona başlıyor. 28 – 29 – 30 ve 1 Temmuz'da bankalar kapalı olacakken vatandaşlar arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı, tatil mi sorularına yanıt aramaya çalışıyor. Kamu ve özel bankaların arefe günü çalışma saatleri, bankada işi olan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, yarın bankalar kaça kadar açık, kapalı mı, tatil mi? İşte detaylar

Yarın bankalar açık mı? 27 Haziran Arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, kapalı mı?

Arefe günü bankalar kaça kadar açık, tatil mi, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini almış durumda. 27 Haziran Kurban Bayramı Arefe günü olarak idrak edilecek ve yarım gün olarak belirlenmiş durumda. Bu noktada yarın bankalar açık mı kapalı mı, saat kaça kadar çalışacak soruları yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar

Yarın bankalar açık mı? 27 Haziran Arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, kapalı mı?

KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

Yılın ikinci bayramı Kurban Bayramı Haziran sonunda idrak ediliyor.

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu? soruları yanıt arıyor.

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Yarın bankalar açık mı? 27 Haziran Arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, kapalı mı?

27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

27 Haziran Kurban Bayramı Arefe günü olarak idrak edilecek. Yarım gün olarak değerlendirilen resmi tatilde bankaların öğle saatlerine kadar hizmet vermesi bekleniyor.

Yarın bankalar açık mı? 27 Haziran Arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, kapalı mı?

EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Resmi tatil günlerinde yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.

Yarın bankalar açık mı? 27 Haziran Arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, kapalı mı?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genel olarak hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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