Yarın borsa açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

26-27 Haziran borsa açık mı sorusu yanıt arıyor. Özellikle çalışan vatandaşların heyecanla beklediği 9 günlük bayram tatili resmen başladı. 9 gün sürecek olan resmi tatil sürecinde kamu daireleri, devlet daireleri, memurlar tatil yapacak ve idari izinli sayılacak. Bu kapsamda vatandaşların aklında en çok öne çıkan soru işaretlerinden biri "26-27 Haziran yarın Pazartesi ve Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?" soruları oldu. İşte borsanın çalışma durumuna dair detaylar.