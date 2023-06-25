Yarın borsa açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla beraber binlerce vatandaş yarın borsa açık mı kapalı mı merak ediyor. Bilindiği üzere 28 Haziran tarihinde ilk günü idrak edilecek ve bu kapsamda 9 gün resmi tatil ilan edilmişti. Peki bu durum borsa için de geçerli mi konusunda borsa yatırımcıları tarafından araştırılıyor. İşte 26-27 Haziran yarın Pazartesi ve Salı günü borsa açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi? Sorularının yanıtı ve detaylar.