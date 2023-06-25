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Haberler Fotohaber Yarın borsa açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 10:53

Yarın borsa açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

26-27 Haziran borsa açık mı sorusu yanıt arıyor. Özellikle çalışan vatandaşların heyecanla beklediği 9 günlük bayram tatili resmen başladı. 9 gün sürecek olan resmi tatil sürecinde kamu daireleri, devlet daireleri, memurlar tatil yapacak ve idari izinli sayılacak. Bu kapsamda vatandaşların aklında en çok öne çıkan soru işaretlerinden biri "26-27 Haziran yarın Pazartesi ve Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?" soruları oldu. İşte borsanın çalışma durumuna dair detaylar.

Yarın borsa açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla beraber binlerce vatandaş yarın borsa açık mı kapalı mı merak ediyor. Bilindiği üzere 28 Haziran tarihinde ilk günü idrak edilecek ve bu kapsamda 9 gün resmi tatil ilan edilmişti. Peki bu durum borsa için de geçerli mi konusunda borsa yatırımcıları tarafından araştırılıyor. İşte 26-27 Haziran yarın Pazartesi ve Salı günü borsa açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi? Sorularının yanıtı ve detaylar.

Yarın borsa açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için çarşamba, perşembe ve cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

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Yarın borsa açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

İdari izin sadece memurları kapsarken özel sektör yarın mesai yapacak. Bu nedenle yarın (26 Haziran) borsa açık olacak.

Yarın borsa açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

Borsa İstanbul çalışma saatleri sabah 09.40 akşam 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırımcılar, yatırım işlemlerini gerçekleştirebilir

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