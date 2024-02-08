Giriş Tarihi: 08.02.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
16:44
YARIN OKULLAR TATİL Mİ, Valilik açıklaması var mı? Meteoroloji uyardı! 9 Şubat Kar tatili olan iller listesi...
Yarın okullar tatil mi sorusu gündemde. Geçtiğimiz gün kar yağışının yoğun olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde kar tatili ilan edildi. Ardahan'da 2 gün aralıksız devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi ve Ardahan başta olmak üzere yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kalan bölgelerde yaşayanlar tarafından yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Valilik açıklaması ile yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili ilan edildi? İşte, detaylar…