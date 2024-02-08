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Haberler Fotohaber YARIN OKULLAR TATİL Mİ, Valilik açıklaması var mı? Meteoroloji uyardı! 9 Şubat Kar tatili olan iller listesi...
Giriş Tarihi: 08.02.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 16:44

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, Valilik açıklaması var mı? Meteoroloji uyardı! 9 Şubat Kar tatili olan iller listesi...

Yarın okullar tatil mi sorusu gündemde. Geçtiğimiz gün kar yağışının yoğun olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde kar tatili ilan edildi. Ardahan'da 2 gün aralıksız devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi ve Ardahan başta olmak üzere yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kalan bölgelerde yaşayanlar tarafından yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Valilik açıklaması ile yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili ilan edildi? İşte, detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, Valilik açıklaması var mı? Meteoroloji uyardı! 9 Şubat Kar tatili olan iller listesi...

Kar yağışı bazı illerde olumsuz nedenlere sebep olurken, bir yandan da meteoroloji çığ uyarısında bulundu. Art arda gelen uyarılar sonrasında Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayanlar, hangi illerde kar tatili olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 9 Şubat Kar tatili var mı, hangi illerde okul tatil ilan edildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, Valilik açıklaması var mı? Meteoroloji uyardı! 9 Şubat Kar tatili olan iller listesi...

METEOROLOJİ UYARDI!

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ, Valilik açıklaması var mı? Meteoroloji uyardı! 9 Şubat Kar tatili olan iller listesi...

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat tarihi için Van'ın Saray ilçesindeki tüm okullar ile Özalp, Muradiye ve Erciş'te ise kırsal ve taşımalı eğitim veren okullar tatil edilmişti.

Ancak 9 Şubat için Van Valisi bir henüz resmi bir açıklama yapılmadı!

Peki, hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, Valilik açıklaması var mı? Meteoroloji uyardı! 9 Şubat Kar tatili olan iller listesi...

9 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat 2024 Çarşamba günü 4 ilden tatil haberi gelmişti ve Ardahan, Ağrı, Van ve Artvin'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.

Ancak 9 Şubat tarihi için resmi bir tatil haberi henüz yok. Olması halinde haberimiz güncellenecektir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, Valilik açıklaması var mı? Meteoroloji uyardı! 9 Şubat Kar tatili olan iller listesi...

ÇIĞ UYARISI VERİLDİ!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: genel olarak artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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