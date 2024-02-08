YARIN OKULLAR TATİL Mİ, Valilik açıklaması var mı? Meteoroloji uyardı! 9 Şubat Kar tatili olan iller listesi...

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat tarihi için Van'ın Saray ilçesindeki tüm okullar ile Özalp, Muradiye ve Erciş'te ise kırsal ve taşımalı eğitim veren okullar tatil edilmişti.

Ancak 9 Şubat için Van Valisi bir henüz resmi bir açıklama yapılmadı!

Peki, hangi illerde okullar tatil ilan edildi?