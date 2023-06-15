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Haberler Fotohaber YKS giriş belgesi nereden alınır? 2023 ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı ile YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 16:30

YKS giriş belgesi nereden alınır? 2023 ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı ile YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

YKS giriş belgesi nereden alınır sorusu üniversite sınavı öncesi yanıt arıyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden YKS sınav yerleri sorgulama son kez kontrol ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı için adaylar hazırlıklarını tamamladı. 17 Haziran TYT, 18 Haziran AYT ve YDT oturumları ile gerçekleşecek sınava kimlik kartı ve sınav giriş belgesi ile katılım sağlanacak. YKS sınav giriş belgesi 2023 çıktısı alınıyor. Peki, YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı? İşte, sınav kuralları…

YKS giriş belgesi nereden alınır? 2023 ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı ile YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

YKS giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı ziyaret ediliyor. Üniversitene sınavına katılacak adaylar için heyecan dorukta. Sonuçların açıklanması ardından tercih dönemi başlayacak. İki günde tamamlanacak oturumlardan puan türleri bazında sonuçlar elde edilecek. 2023 YKS sınav giriş belgesi nereden alınır sorusu yanıt arıyor. Peki, YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı? İşte, detaylar…

YKS giriş belgesi nereden alınır? 2023 ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı ile YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu. İşte 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihleri:

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi)

Saat 10.15 başlayacak, 165 dakika sürecek

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar)

Saat 10.15 başlayacak, 180 dakika sürecek

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 (Pazar),

Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek

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YKS giriş belgesi nereden alınır? 2023 ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı ile YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?
17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS'ye bu yıl 3 milyondan fazla aday katılım gösterecek. Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgelerinin yanında olması gerekiyor. YKS giriş belgesinin siyah beyaz olması, sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmiyor. ÖSYM yaınladığı kılavuzda;

"Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır." şeklinde açıklama bulunuyor.

YKS giriş belgesi nereden alınır? 2023 ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı ile YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafındanbelirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

YKS giriş belgesi nereden alınır? 2023 ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı ile YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

YKS SINAVINDA ADAYIN YANINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
-Sınav giriş belgesi

-TC. Kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Sürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları geçerli değildir

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