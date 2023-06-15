YKS giriş belgesi nereden alınır? 2023 ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı ile YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı?

YKS giriş belgesi nereden alınır sorusu üniversite sınavı öncesi yanıt arıyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden YKS sınav yerleri sorgulama son kez kontrol ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı için adaylar hazırlıklarını tamamladı. 17 Haziran TYT, 18 Haziran AYT ve YDT oturumları ile gerçekleşecek sınava kimlik kartı ve sınav giriş belgesi ile katılım sağlanacak. YKS sınav giriş belgesi 2023 çıktısı alınıyor. Peki, YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli olmak zorunda mı? İşte, sınav kuralları…