YKS sınav yerleri ÖSYM AİS’te son dakika açıklandı! Üniversite sınavı 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri nasıl ve nereden alınır?

ÖSYM tarafından gelen son dakika duyurusuna göre YKS sınav yerleri belli oldu. 17-18 Haziran'da sınava girecek olan adaylar üniversite sınav yerleri sorgulaması yaparak YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusuna yanıt arıyor. Gelen açıklamada 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 31 Mayıs Çarşamba gününden itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir duyurusu yer aldı. İşte ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı