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Haberler Fotohaber YKS sınav yerleri ÖSYM AİS'te son dakika açıklandı! Üniversite sınavı 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 15:33

YKS sınav yerleri ÖSYM AİS'te son dakika açıklandı! Üniversite sınavı 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri nasıl ve nereden alınır?

ÖSYM tarafından gelen son dakika duyurusuna göre YKS sınav yerleri belli oldu. 17-18 Haziran'da sınava girecek olan adaylar üniversite sınav yerleri sorgulaması yaparak YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusuna yanıt arıyor. Gelen açıklamada 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 31 Mayıs Çarşamba gününden itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir duyurusu yer aldı. İşte ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YKS sınav yerleri ÖSYM AİS’te son dakika açıklandı! Üniversite sınavı 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri nasıl ve nereden alınır?

YKS sınav yerleri/giriş belgesi ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. 31 Mayıs ÖSYM duyurusu ile üniversite giriş belgesi yayınlandı. Böylelikle, adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede katılım göstereceği netlik kazandı. Buna ek olarak, YKS ne zaman sorusu da öğrencilerin gündeminde bulunuyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2023 TYT, AYT ve YDT tarihleri de paylaşıldı. İşte, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı ve son dakika bilgisi

YKS sınav yerleri ÖSYM AİS’te son dakika açıklandı! Üniversite sınavı 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri nasıl ve nereden alınır?

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | ÖSYM SORGULAMA EKRANI!

ÖSYM tarafından 2023 YKS sınav yerleri ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında, günlerdir merak edilen YKS sınav yerleri açıklandı mı sorusuna netlik kazandırıldı. Buna göre, YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu yıl TYT 17 Haziran'da, AYT ve YDT ise 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır, sorgulama nereden yapılır?

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YKS sınav yerleri ÖSYM AİS’te son dakika açıklandı! Üniversite sınavı 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri nasıl ve nereden alınır?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Haziran 2023'te yapılacak 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023'te uygulanacak 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS sınav yerleri ÖSYM AİS’te son dakika açıklandı! Üniversite sınavı 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri nasıl ve nereden alınır?

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav giriş yerleri açıklandı.

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu. 2022 yılında bu sayı, TYT için 3 milyon 234 bin 409, AYT için 2 milyon 56 bin 512 ve YDT için ise 168 bin 430 idi.

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