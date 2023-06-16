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Haberler Fotohaber YKS sınavında neler yasak 2023? Üniversite sınavı YKS’de oje yasak mı, akbil, küpe, piercing, kemer, para ile girilebilir mi, serbest mi?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 14:52

YKS sınavında neler yasak 2023? Üniversite sınavı YKS’de oje yasak mı, akbil, küpe, piercing, kemer, para ile girilebilir mi, serbest mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için artık sayılı saatler kaldı. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversite sınavı, bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava hangi eşyalarla girip giremeyeceğini merak eden adaylar ise YKS sınavında neler yasak, neler serbest sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 YKS kılavuzu ile sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç-gereç ve eşyalar belli oldu. Peki, YKS sınavında neler yasak 2023? YKS'de oje yasak mı, akbil, küpe, piercing, kemer, para ile girilebilir mi, serbest mi? İşte, ÖSYM kılavuzu ile YKS yasak eşyalar listesi ve tüm merak edilenler…

YKS sınavında neler yasak 2023? Üniversite sınavı YKS’de oje yasak mı, akbil, küpe, piercing, kemer, para ile girilebilir mi, serbest mi?

YKS sınavında neler yasak 2023 yılı için yanıt arıyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sayılı saatler kala adayların gündemine gelen sorulardan biri de ''YKS'de oje yasak mı, akbil, küpe, piercing, kemer, para ile girilebilir mi, serbest mi?'' sorusu oldu. Bilindiği üzere giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak. YKS yasak eşyalar listesi ile üniversite sınavına girerken hangi belgeler gerekli sorusu yanıt arıyor. Peki, YKS sınavında neler yasak, neler serbest? Üniversite sınavı YKS'de oje yasak mı, akbil, küpe, piercing, kemer, para ile girilebilir mi, serbest mi? İşte yanıtı…

YKS sınavında neler yasak 2023? Üniversite sınavı YKS’de oje yasak mı, akbil, küpe, piercing, kemer, para ile girilebilir mi, serbest mi?

YKS OJE YASAK MI?

YKS sınavında oje yasağı bulunmuyor. Ojeli tırnağa sahip adaylar sınava rahatlıkla giriş yapabiliyor.

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YKS sınavında neler yasak 2023? Üniversite sınavı YKS’de oje yasak mı, akbil, küpe, piercing, kemer, para ile girilebilir mi, serbest mi?

YKS GİYİM YASAĞI VAR MI?

Adaylar istedikleri şekilde giyinip sınava girebilirler. Giyim yasağı bulunmuyor.

YKS sınavında neler yasak 2023? Üniversite sınavı YKS’de oje yasak mı, akbil, küpe, piercing, kemer, para ile girilebilir mi, serbest mi?

YKS CEP TELEFONU İLE GİRİLEBİLİYOR MU?

YKS'ye cep telefonu ile girmek yasaktır. Tek gelen vatandaşlar cep telefonlarını bir köşeye bırakmalılar.

YKS sınavında neler yasak 2023? Üniversite sınavı YKS’de oje yasak mı, akbil, küpe, piercing, kemer, para ile girilebilir mi, serbest mi?

YKS KÜPE İLE GİRİLİR Mİ?

Sınava kolye, küpe, bilezik ve yüzük gibi aksesuarlar ile girmek yasaktır.

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