Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 14:52

YKS sınavında neler yasak 2023? Üniversite sınavı YKS’de oje yasak mı, akbil, küpe, piercing, kemer, para ile girilebilir mi, serbest mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için artık sayılı saatler kaldı. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversite sınavı, bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava hangi eşyalarla girip giremeyeceğini merak eden adaylar ise YKS sınavında neler yasak, neler serbest sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 YKS kılavuzu ile sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç-gereç ve eşyalar belli oldu. Peki, YKS sınavında neler yasak 2023? YKS'de oje yasak mı, akbil, küpe, piercing, kemer, para ile girilebilir mi, serbest mi? İşte, ÖSYM kılavuzu ile YKS yasak eşyalar listesi ve tüm merak edilenler…