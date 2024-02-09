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Haberler Fotohaber YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2024 | TYT, AYT, YDT başvuru son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:40

YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2024 | TYT, AYT, YDT başvuru son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 8-9 Haziran'da üç oturumda (TYT-AYT-YDT) düzenlenecek. Üniversite sıralarında oturma hayali kuran binlerce öğrenci başvuruların ardından sınava girmeye hak kazanacak. 1 Şubat'ta başlayan başvurular hız kesmeden devam ediyor. Peki, YKS başvurusu son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar….

YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2024 | TYT, AYT, YDT başvuru son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1 Şubat'ta başlamıştı. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), üçüncü oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT)'ne girecekler. Henüz başvuruda bulunmayan adaylar ise YKS başvuru son tarih hakkında araştırma yapıyor. Peki, YKS başvurusu son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…

YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2024 | TYT, AYT, YDT başvuru son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) başvuru işlemleri 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak.

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YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2024 | TYT, AYT, YDT başvuru son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti yayınlanan kılavuz ile belli oldu.

Kılavuza göre;

YKS 2024 başvuru ücreti her oturum için 295 TL oldu. Yani;

Sadece TYT'ye girecek adaylar 295,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 590,00 TL,

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 885,00 TL yatıracaklardır.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2024 | TYT, AYT, YDT başvuru son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak, gerekli bilgiler doldurulduğunda ve ücret ödendiğinde tamamlanıyor.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2024 | TYT, AYT, YDT başvuru son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS SINAV TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak

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