YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2024 | TYT, AYT, YDT başvuru son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1 Şubat'ta başlamıştı. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), üçüncü oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT)'ne girecekler. Henüz başvuruda bulunmayan adaylar ise YKS başvuru son tarih hakkında araştırma yapıyor. Peki, YKS başvurusu son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…