Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
09:40
YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2024 | TYT, AYT, YDT başvuru son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 8-9 Haziran'da üç oturumda (TYT-AYT-YDT) düzenlenecek. Üniversite sıralarında oturma hayali kuran binlerce öğrenci başvuruların ardından sınava girmeye hak kazanacak. 1 Şubat'ta başlayan başvurular hız kesmeden devam ediyor. Peki, YKS başvurusu son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar….