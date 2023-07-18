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Haberler Fotohaber YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM YKS tercih/yerleştirmeleri nasıl yapılır, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 09:13

YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM YKS tercih/yerleştirmeleri nasıl yapılır, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM sınav takvimine göre üniversite sınavları Haziran ayında sona erdi. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler gözlerini YKS tercihleri ne zaman, başladı mı, kılavuz geldi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kala öğrenciler bir sonraki süreç için hazırlıklarını yapıyor. YKS tercih kılavuzu ise sonuçların erişime açılmasının ardından belli olacak. Böylece üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları da belli olacak. Peki YKS tercih tarihleri 2023 ne zaman? ÖSYM YKS tercih/yerleştirmeleri nasıl yapılır, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM YKS tercih/yerleştirmeleri nasıl yapılır, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT, YDT sona erdi. YKS sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 20 Temmuzda açıklanmasıyla birlikte öğrenciler gidecekleri üniversite ve bölümleri seçmek için araştırmalara başlayacak. Bu noktada üniversite tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı soruları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, YKS tercih tarihleri 2023 ne zaman? ÖSYM YKS tercih/yerleştirmeleri nasıl yapılır, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM YKS tercih/yerleştirmeleri nasıl yapılır, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM YKS tercih/yerleştirmeleri nasıl yapılır, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM YKS tercih/yerleştirmeleri nasıl yapılır, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

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YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM YKS tercih/yerleştirmeleri nasıl yapılır, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS 2023 sonuçları ÖSYM takvimine göre bu yıl 20 Temmuz tarihinde erişime açılacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci de başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2023 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.

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