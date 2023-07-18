Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 09:13

YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM YKS tercih/yerleştirmeleri nasıl yapılır, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM sınav takvimine göre üniversite sınavları Haziran ayında sona erdi. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler gözlerini YKS tercihleri ne zaman, başladı mı, kılavuz geldi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kala öğrenciler bir sonraki süreç için hazırlıklarını yapıyor. YKS tercih kılavuzu ise sonuçların erişime açılmasının ardından belli olacak. Böylece üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları da belli olacak. Peki YKS tercih tarihleri 2023 ne zaman? ÖSYM YKS tercih/yerleştirmeleri nasıl yapılır, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı?