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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: YÖKDİL sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:26

SON DAKİKA: YÖKDİL sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama ekranı

Son Dakika YÖKDİL sonuçları açıklandı! Yılın ilk sınavı 25 Şubat tarihinde uygulanmıştı. Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları bekleniyordu. ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılan sonuçlar ile birlikte adaylar yüksek lisans başta olmak üzere çeşitli alanlarda puanlarını kullanmaya başlayacak. 2024 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Adayların kendi alanlarında yabancı dil yeterlilik bilgilerini ölçen sınavda sonuçlar kontrol ediliyor. İşte, 2024 YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

SON DAKİKA: YÖKDİL sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanıyor. Adaylar, puanlarını öğrendikten sonra yüksek lisans başta olmak üzere dil yeterliliklerini göstermeleri gereken alanlara başvuruda bulunacak. İşte 2024 YÖKDİL/1 sonuçları

SON DAKİKA: YÖKDİL sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mart 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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SON DAKİKA: YÖKDİL sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: YÖKDİL sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL/2 SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

2024 YÖKDİL/2 başvuru tarihleri ise 25 haziran - 2 Temmuz 2024 arasında alınacak.

Sınav 11 Ağustos 2024'te uygulanacak. Sonuçları 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.

SON DAKİKA: YÖKDİL sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama ekranı
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