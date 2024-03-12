Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
11:26
SON DAKİKA: YÖKDİL sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama ekranı
Son Dakika YÖKDİL sonuçları açıklandı! Yılın ilk sınavı 25 Şubat tarihinde uygulanmıştı. Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları bekleniyordu. ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılan sonuçlar ile birlikte adaylar yüksek lisans başta olmak üzere çeşitli alanlarda puanlarını kullanmaya başlayacak. 2024 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Adayların kendi alanlarında yabancı dil yeterlilik bilgilerini ölçen sınavda sonuçlar kontrol ediliyor. İşte, 2024 YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)