Giriş Tarihi: 01.03.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
19:40
YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı (e-Devlet): 2024 Seçmen kaydı sorgulama nereden ve nasıl yapılır?
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) takvimine göre seçmen kaydı sorgulama gündemde. 31 Mart yerel seçim öncesinde oy kullanacak olan vatandaşlar, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını araştırıyor. Yerel seçim takvimine göre seçmen kağıtlarının dağıtımı 29 Şubat'ta başladı. Bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı ise 24 Mart Pazar günü tamamlanacak. Peki, seçmen kaydı nasıl sorgulanır? İşte, e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı ve konu hakkında bilgiler.