YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı (e-Devlet): 2024 Seçmen kaydı sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti. Bu noktada ise 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlandı. Peki, Seçmen kaydı sorgulama nereden ve nasıl yapılır?