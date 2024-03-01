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Haberler Fotohaber YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı (e-Devlet): 2024 Seçmen kaydı sorgulama nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 19:40 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 19:40

YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı (e-Devlet): 2024 Seçmen kaydı sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) takvimine göre seçmen kaydı sorgulama gündemde. 31 Mart yerel seçim öncesinde oy kullanacak olan vatandaşlar, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını araştırıyor. Yerel seçim takvimine göre seçmen kağıtlarının dağıtımı 29 Şubat'ta başladı. Bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı ise 24 Mart Pazar günü tamamlanacak. Peki, seçmen kaydı nasıl sorgulanır? İşte, e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı ve konu hakkında bilgiler.

YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet: 2024 Seçmen kaydı sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti. Bu noktada ise 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlandı. Peki, Seçmen kaydı sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet: 2024 Seçmen kaydı sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK 2024?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlandı. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı, 24 Mart Pazar günü tamamlanacak.

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YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet: 2024 Seçmen kaydı sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen de oy kullanabilecek. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet: 2024 Seçmen kaydı sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet: 2024 Seçmen kaydı sorgulama nereden ve nasıl yapılır?
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